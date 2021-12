„Měli jsme u nás třeba manželský pár. Nejdříve zemřela žena a následně také její manžel. Pro celou rodinu to byl velký zásah zvláště ve vánočním období. Je to smutné,“ vzpomíná Barteysová.

Zná ale také příběhy s dobrým koncem. Jeden se týkal nastávající maminky už v osmém měsíci těhotenství. „Původně přišla hlavně kvůli zažívacím potížím a nechutenství, které s covidem souvisí také. V nemocnici nicméně sledujeme okysličení organismu, zatímco si lidé doma nemusejí včas všimnout, že se jim dechu už nedostává. Zjistili jsme tak, že pacientka potřebuje kyslík, což ohrožovalo jak ji, tak její miminko,“ vypráví doktorka.

Pomoc žena našla až na gynekologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno, kde se o ni dobře postarali, aby situaci zvládla jak ona, tak i její miminko. Pokud by ale včas nepřišla už do vyškovské nemocnice, nemuselo by to skončit dobře.

Barteysová už byla takto svědkem bezpočtu lidských osudů, na covidových odděleních se zapojila při všech třech dosavadních vlnách pandemie. Pracovní den pro ni začíná přebíráním služby po kolegyních, které jí poreferují o tom, co se dělo v době služby s pacienty. Lékaři se následně dohodnou, kdo má na starosti vizitu. K jejím povinnostem patří ale také administrativní část, kde je potřeba vše sepsat nebo evidovat přijaté i propuštěné.

„Zvedáme přitom spoustu telefonátů, protože nám volají covid pozitivní lidé s prosbami o různé rady. Spolupracují s námi dále také záchranáři, kteří nás dopředu informují, že převážejí pacienta, abychom se s nimi domluvili, na jaké oddělení s ním zamíří. Máme tady tři standardní covidová oddělení a jedno následné péče pro ty, co jsou ještě na kyslíku, ale jejich stav už není akutní,“ říká lékařka.

Nemůže se přitom vydat za pacientem jen tak. Ještě před tím potřebuje navléct ochranný oblek, a to je fyzicky náročné. Ze začátku při první vlně pro ni byla práce na covidovém oddělení něčím novým, vyzdvihuje především spolupráci v týmu mimo jiné i se zdravotními sestrami, ale i samotným vedením Nemocnice Vyškov.

Všímá si toho, že nemocní jsou oproti předchozím vlnám mladší. Souvisí to s tím, že starší ročníky jsou více proočkované. Nesnaží se ale pacienty, kteří jsou většinou pochopitelně neočkování, za jejich rozhodnutí nějak soudit. „Myslím si, že nám takové právo ani nenáleží. Máme jim co nejlépe pomoci na základě našich pracovních postupů a netlačit na ně. Chceme být spíše empatičtí,“ uznává lékařka z Vyškova.

KVĚTOSLAVA BARTEYSOVÁ



Lékařka z plicního oddělení.



Ve vyškovské nemocnici pracuje už 26 let.



Nyní působí na covidovém oddělení.



Čelila tady všem třem vlnám pandemie.

Po uzdravení mají i neočkovaní alespoň teoreticky na půl roky protilátky, odnášejí si však s sebou nepříjemné zážitky. „Souvisí to především s jejich odkázáním na kyslík. Vjem, že nemůžete dýchat, je totiž jedním z nejhorších, které můžete zažít. O to víc jsou vděční, když se z toho dostanou. Při poslední vlně ale už někteří nejsou úplně vstřícní,“ připouští Barteysová.

Při odchodu ale mnozí pacienti zpravidla alespoň poděkují. Mrzí ji hlavně ta spousta zmařených lidských životů. Lidem proto vzkazuje, aby v době nemoci zůstali doma a nepřecházeli ji. U mladších ročníků se totiž covid může projevit třeba pouze lehkým nachlazením, nemění to ale nic na tom, že dotyční nemoc šíří.

Při těžkém průběhu je ale vozí záchranná služba do vyškovské nemocnice nejen s dýchacími potížemi, ale třeba také i s týden trvajícími horečkami. „V takových případech se už objevují známky vyčerpání celého organismu. Nachystáme se na ně už v předstihu. Víme, na které oddělení je pošleme a jsme na jejich přijetí připraveni v ochranných oblecích. Skončí uložení na lůžku, abychom zajistili krevní odběry, rentgen plic nebo elektrokardiogram,“ přibližuje postup při přijetí nových pacientů s covidem.

Připravené jsou přístroje, se kterými se od počátku personál naučil zacházet. Času na odpočinek je přitom zoufale málo. „Člověk je rád, že má alespoň možnost projít se někde na čerstvém vzduchu,“ usmívá se Květoslava Barteysová před návratem na oddělení s přáním, aby nemocných zase rychle ubývalo.