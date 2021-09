„Zájem a pozornost zlepšují kvalitu života jak po psychické, tak i po zdravotní stránce. Hygienická opatření jsou dnes dostatečná na to, abychom tyto lidi chránili, a zároveň jim ti umožnili,“ dodává koordinátorka dobrovolníků vyškovské ADRY.

Staří, dlouhodobě nemocní nebo mentálně či duševně nemocní lidé, se často ocitli ve faktické izolaci. „Více než nemoc jim může uškodit pocit, že na nich už nikomu nezáleží. Dobrovolníci z ADRY přitom tomuto problému rozumí. Potřebným lidem zavolají, a napíšou dopis, a když to je možné, tak nim zajdou na návštěvu nebo si s nimi vyjdou na procházku,“ přiblížila Lauterbachová.

Ta přitom upozornila na epidemii samoty jako na vedlejší produkt koronavirové krize. „Nový typ koronaviru vstoupil do našich životů a naučil nás mnohému. Připomněl nám, že vztahy jsou na prvním místě. Ukázal nám také, že jsou mezi námi jedinci, které je nutné chránit,“ uvažovala.

/FOTO/ Zájemci o dobrovolnictví se ve Vyškově setkají už ve čtvrtek. Zamíří do zasedací místnosti městského úřadu, kde je uvítá koordinátorka dobrovolníků ADRA Vyškov Monika Lauterbachová.

