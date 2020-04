Radní se rozhodli reagovat na omezení související s vládními nařízení kvůli koronavirové epidemii. „Ta samozřejmě zasáhla i vyškovské živnostníky podnikající v prostorách města v pronájmu. Radní rozhodli, že těmto živnostníkům prominou nájemné za duben,“ informoval místostarosta Vyškova Roman Celý. Jak dodal, nájemné město za tento měsíc promine osmnácti živnostníkům.

Další platby umožní město odložit živnostníkům, kterým epidemie zavřela na víc než měsíc podnik nebo zásadně omezila počet zákazníků. „Splatnost prodlužujeme u nájemných placených měsíčně i kvartálně o devadesát dní. Budeme podnikatelům, zasaženým nynějšími omezeními, vycházet vstříc i v budoucnu, pokud to bude možné,“ řekl vyškovský starosta Karel Jurka.

První muž města současně vyzval ke vstřícnosti i soukromé majitele prostor, ve kterých podnikají v pronájmu vyškovští živnostníci. „Jestliže živnostníci vinou současných opatření a omezení už týdny nevydělávají, měli by se i soukromí majitelé zachovat podobně jako my a nájemné živnostníkům upravit,“ poukázal Jurka.

Radní současně připravili prodloužení splatnosti místních poplatků. „Řada lidí sice poplatek za odpad nebo ze psů platí inkasem nebo převodem z účtu, mnozí další ale přicházejí na úřad zaplatit hotově nebo kartou. To nyní nebylo kvůli krizovým opatřením nebylo možné, proto chceme lidem vyjít vstříc a splatnost poplatku za odpad prodloužit do konce června, v případě poplatků ze psů pak do konce srpna letošního roku,“ uvedl starosta Vyškova.

Jak upřesnil, krizové rozhodnutí radních musí ještě potvrdit vyškovští zastupitelé, protože nutná změna příslušné městské vyhlášky vyžaduje jejich souhlas.