Na základní škole Komenského ve Slavkově u Brna přivítal starosta Michal Boudný nové prvňáčky rozdělené do tří tříd.

První školní den mají za sebou noví prvňáčci ve slavkovské ŽŠ Komenského. Škola otevírá tři třídy, protože tradiční dvě již rozrůstajícímu se městu nestačí. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Do největší školy ale 1. září přišly jen děti z prvního stupně. Starší žáci totiž zasednou do lavic až od pondělí. Škola se totiž musí vypořádat s výpadkem tříd v horním patře, kde se až do listopadu opravuje střecha.