Zmínila, že starosta Jiří Horňák začal okamžitě jednat s Českou poštou. Usiloval o to, aby byly služby provozovny v Holubicích co nejrychleji obnoveny s tím, že pobočku Partner bude obec provozovat sama.

„Česká pošta nám naštěstí vyšla maximálně vstříc, panu starostovi se také podařilo zdárně oslovit dosavadní pracovnici na místní pobočce, která souhlasila s návrhem pokračovat ve své práci na přepážce i nadále,“ doplnila Marinčová.

Vyzdvihla, že se znovuotevření pošty povedlo ve velmi krátkém čase se zachováním dosavadní provozní doby. Ta je každé pondělí a středu od osmi ráno do půl šesté odpoledne, pak každé úterý a čtvrtek od půl jedné odpoledne do šestnácti v hodin. V pátek se pak zájemci na provozovnu při adrese Holubice 61 dostanou od osmi ráno do pravého poledne.

Obec provoz dotovala

Rychlost souvisí právě s přímým angažmá obce. „Kdybychom čekali na nějakého nového provozovatele, který by ještě musel zaškolovat zaměstnance, tak bychom se dočkali znovuotevření nejdříve koncem září nebo v říjnu,“ zdůraznila místostarostka.

Obec provoz pošty Partner od počátku dotovala. „Přispívala na energie a také na plat pracovnice, aby tehdy zůstaly zachovány služby v rozsahu třiceti hodin týdně, jak jsme byli zvyklí. Pod hlavičkou obce poštu zmodernizujeme, abychom snížili náklady. Paní na přepážce se stane obecním zaměstnancem,“ přiblížila další uspořádání Marinčová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vrtulník Black Hawk na vyškovském letišti. Se strojem se seznámili hasiči Vrtulník Black Hawk na vyškovském letišti. Se strojem se seznámili hasiči. | Video: HZS JHM

Pošta v Holubicích je poměrně vytížená. „Díky velkému množství úkonů spojených s poštovními službami si troufám říci, že si na sebe vydělá sama, ale to se potvrdí až časem,“ dodala holubická místostarostka.

S nahlým uzavíráním poboček se potýkaly i další obce v kraji. Například v brněnských Bosonohách má proto už tuto středu otevírat nová pošta. V Nemoticích na Vyškovsku pak tento týden stále pokračovala jednání, mluvčí České pošty Ivo Vysoudil tady však tady předpokládal otevření pobočky ještě do konce srpna.