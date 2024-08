Provozní hodiny pro veřejnost budou každé pondělí a středu od osmi ráno do půl šesté odpoledne, pak každé úterý a čtvrtek od půl jedné odpoledne do šestnácti v hodin. V pátek sem lidé zamíří od osmi ráno do poledne a o víkendu zůstane pobočka zavřená.

Další z uzavřených poboček pošty Partner byla na Vyškovsku v Nemoticích. „Momentálně vede obec jednání s Českou poštou o převzetí pobočky pod svou správu,“ sdělil v úterý na dotaz Deníku nemotický starosta Vítězslav Hroza.

K dočasnému uzavření poboček došlo už devátého srpna. Důvody tehdy vysvětloval mluvčí pošty Matyáš Vitík. „Soukromá firma, která provozuje sedmnáct pošt Partner, zpronevěřila peníze svěřené Českou poštou, a to v řádu jednotek milionů korun. Tyto peníze byly určené na výplatu poštovních poukázek a důchodů,“ oznamoval Vitík.

Na jihu Moravy a Vysočině se to mimo zmíněné týkalo také poboček Bosonohy, Dyjákovice, Grešlové Mýto, Hevlín, Hluboké Mašůvky, Kojčice, Krumvíř, Lechovice, Olbramovice a Těšany.