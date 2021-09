Kdo si dá na večeři moc fazolí, odfoukne v noci peřinu, zní stará lidová moudrost. Právě cizrnu, která je rovněž nadýmavou luštěninou, označili vědci Mendelovy univerzity v Brně za potravinu budoucnosti. A hledají způsob, jak ji adaptovat pro pěstování v tuzemských podmínkách.

Cizrnu označili vědci Mendelovy univerzity v Brně za potravinu budoucnosti. | Foto: Foto: Anežka Aubrechtová

Cizrna se obvykle pěstuje na Blízkém a Středním východě a vyhovuje jí teplejší počasí. „Také je poměrně odolná vůči suchu, proto by ji mělo být možné v budoucnu pěstovat. Nově vyšlechtěné odrůdy by měly být určené pro náš region pro naše klima, což by zajistilo stabilní výnos,“ uvedla Veronika Sedláková z Mendelovy univerzity.