Potvrzeno, na Bučovice cílí další supermarket. Lidé si nakoupí v Lidlu

Vyškovsko, Blanensko – Větší nákup v supermarketu? V šestitisícových Bučovicích na Vyškovsku jsou lidé odkázaní pouze na Penny Market. „Jinak musíme do Brna nebo do Vyškova,“ řekla tamní obyvatelka Monika Nováková, která by ve městě nad Litavou uvítala další řetězec. Podle zjištění Deníku Rovnost se zřejmě už brzy dočká. Obchod tam po dlouhém odhodlávání konečně postaví Lidl.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Rovnosti to potvrdila mluvčí společnosti Zuzana Holá. „V současné době vyřizujeme povolení potřebná pro zahájení výstavby. Bližší informace či termíny však vzhledem k dosavadním jednáním nemůžeme poskytnout. Jakmile budeme mít všechna potvrzení, sdělíme víc,“ informovala Holá. Nový obchod by měl vyrůst hned vedle Penny Marketu. O výstavbu stojí i vedení města. „Máme o ni velký zájem a rozhodně ji podporujeme,“ konstatoval bučovický starosta Jiří Horák. Konkurenci v Bučovicích podle informací Rovnosti pravděpodobně ještě zostří Billa. Mluvčí řetězce Dana Bratánková to ale ještě nepotvrdila. „Ze strategického hlediska nekomentuje projekty do doby jejich stavby,“ odůvodnila Bratánková. ČTĚTE TAKÉ: Odstraňování billboardů zpomalují zákony i neznámí majitelé reklamních ploch Nový obchodní řetězec měl vzniknout i v nedalekém Slavkově u Brna. Ze záměru Intersparu v tamním bývalém cukrovaru ale sešlo. Majitel od projektu odstoupil a snaží se pozemek prodat. V plánu je také obchodní centrum u silnice na Křenovice. Podle zástupce investora Čeňka Šenkyříka je ale projekt zatím na mrtvém bodě. Podobný záměr je zato prakticky jistý v Blansku. Prodejní středisko v tamní lokalitě Poříčí otevře ale nejdřív za dva roky kvůli vleklému schvalovacímu procesu. Podle posledních informací je vše na dobré cestě. Nový supermarket si vysnili také v Letovicích na Blanensku. Pro kutily. „Usilujeme o stavbu obchodního domu Mountfield. Podmínka je povolení od Povodí Moravy,“ nastínil tamní starosta Vladimír Stejskal. ČTĚTE TAKÉ: Vejce jsou nebývale drahá, do Vánoc nezlevní. Chovatelé reagují na evropské ceny

Autor: Pavel Vičar