/FOTO/ Přes šestnáct set kilometrů dlouhou výpravu má za sebou Jiří Novotný z Vyškovska. Za jednačtyřicet dní se rozhodl pěšky projít stejnou trasu, jakou před staletími urazili slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj. A zvládl to.

Dlouhou cestu z Istanbulu až na Vyškovsko zachytil poutník Jiří Novotný na fotografiích. | Foto: se souhlasem Jiřího Novotného

Prošlapané tenisky ještě skoro nestačily vychladnout, domů se poutník z Vyškovska vrátil teprve před několika dny. „Důvodem výpravy byla touha něco podobného zkusit, jen jsem nejdřív nevěděl, co přesně to bude,“ popisuje Novotný postupný zrod myšlenky.

Až před pár lety začal zkoumat trasu, kterou před stovkami let prošli věrozvěstové Cyril s Metodějem. „Najednou to uzrálo, musím to osobně prověřit a zkusit, co asi mohli prožívat. Takový experiment,“ vypráví poutník.

Stejná trasa, stejný čas a pokud možno stejné podmínky. „Kromě složení holdu věrozvěstům jsem k tomu ale připojil ještě další prospěch, a to sbírku na opravu cyrilometodějských památek. Ta prostřednictvím nadačního fondu Morava 1918 funguje trvale,“ upozorňuje muž.

Rozpálená Thrácká nížina, průsmyk podél řeky Nišavy, srbská řeka Velika Morava, boční rameno Dunaje před soutokem s řekou Moravou nebo kostel svaté Markéty Antiochijské na slovenské straně řeky Moravy naproti hradisku v Mikulčicích. Podívanou měl poutník z vesnice na Vyškovsku skutečně rozmanitou.

Překonával bolest

Ujít 1650 kilometrů za jednačtyřicet dní bylo podle Novotného na hraně a občas dokonce i za hranou. „Potvrdil se mi předpoklad, že byli oba bratři nejen svatí, ale také sportovně velmi vytrvalí,“ usmívá se poutník.

Jako nejtěžší popsal překonávání bolesti a vědomí, že jí bude v dalších dnech ještě více. „Duch by šel, ale tělo po mechanické stránce prostě nevydrží tolik,“ krčí rameny cestovatel.

O dalších výletech zatím doma s nadsázkou nemůže ani mluvit. „Nejdřív si musí sednout zážitky z této mise, napíšu cestopis či kuchařku pro zájemce o opakování této trasy v dalších ročnících. Pak se uvidí. Boty jsem nevyhodil, přinejmenším pár set kilometrů ještě snesou,“ hodnotí dlouhou pěší pouť Jiří Novotný.