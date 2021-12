Podívat se do hodonínských obchodů vyrazil po svátcích také Roman Gabčo. „Uvidím, co tam budou mít zajímavého ke koupi. Možná si něco vyberu. Nejčastěji však nakupuju online,“ sdělil u hodonínského Sportisima Gabčo.

Další ohnisko ptačí chřipky: ve voliérovém chovu bažantů v Hovoranech

Po třech dnech zavřených obchodů přišel nakupovat do hodonínského nákupního centra Cukrovar také Radek Homola. „Kvůli povánočním slevám nakupovat nechodíme, ale když mají něco pěkného, co se nám právě hodí, pak slevová akce u takového zboží potěší,“ pousmál se Homola.

Slevy v Hodoníně

Fleecový pléd ze 799 na 275 korun

Jídelní židle ze 1 799 na 900 korun

Robotický vysavač z 8 999 na 3 999 korun

Dámské boty z 799 na 399 korun

Dámská kabelka ze 499 na 249 korun

Zákazníci měli možnost využít slev, které začínaly na dvaceti procentech a většinou dosahovaly až do výše padesáti procent. Někde dokonce i více. „Hned po Vánocích začínáme slevami až pětašedesát procent,“ uvedla manažerka Jysku Zuzana Rafajlovič.

Upozornila zejména na slevy u sortimentu určeného pro zdraví spánek s tím, že právě u tohoto zboží lidé dávají přednost návštěvě prodejen, i když mají možnost využít výprodejové slevy i online. „S tím jsme začali už v sobotu. Výprodej potrvá až do konce ledna,“ doplnila manažerka společnosti, která prodává vybavení domácností.

Novoroční slevy

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že povánoční slevy bývají často výhodnější než slevy předvánoční, například ty během akcí typu Black Friday. „Značný pokles cen lze po Vánocích čekat třeba u oděvů. Prodejci se před další sezonou musí zbavovat zásob zboží, které neudali během adventu,“ vysvětlil ekonom.

Další nápor zákazníků pak lze podle něj očekávat v týdnu od třetího ledna, kdy začnou novoroční slevy. Na ty láká například hodonínský Mountfield, který je do druhého ledna zavřený. Zatím tak odkazuje na svůj e-shop. Také v centru Hodonína se po svátcích řada obchodníků do slevových akcí nepustila, některé obchody dokonce zůstaly kvůli dovoleným zavřené.

Snaha mikulčického hradiště o Unesco. Připravují nový pokus i s Pohanskem

Naopak do specializované prodejny Snowboard Zezula míří Jihomoravané do krajské metropole. „Zákazníci mají největší zájem o helmy a oblečení, ať už na snowboard nebo na lyže. Momentálně nejsme schopni říct, do kdy budeme mít výprodeje. Většinou je máme do vyprodání, ale teď bude záležet na situaci. Jsme v tomto flexibilní. Postupně asi budeme slevy přidávat a stupňovat s tím, jak bude končit zimní sezona,“ řekl za prodejnu Martin Zezula.