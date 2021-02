Již téměř rok se celý region vyrovnává s následky koronavirové pandemie. Jak toto období hodnotíte za vaši obec?

Pokud mluvím o jarní vlně, tak tehdy jsme měli problém s ochrannými pomůckami a dezinfekcí. I díky ochotě místních jsme si ale pomůcek opatřili brzo dostatek. Nakupovali jsme jako obec roušky i dezinfekce, které jsme následně roznášeli do domácností. Po této stránce jsme jaro zvládli dobře. Na podzim jsme už byli připravení.

Jak velký zásah představuje krize do kulturního života v Kozlanech?

Společenský život obecně se nám kvůli omezením vytrácí. Loni jsme rušili většinu připravovaných kulturních akcí právě v souvislosti s nouzovým stavem i dalšími opatřeními. Na podzim jsme například připravovali klasické akce jako mikulášská besídka, setkání pod vánočním stromem a mnohé další. Před čtrnácti dny jsme měli pořádat každoroční tradiční obecní ples, ale s těžkým srdcem jsme si v listopadu řekli, že to ho zrušíme. Souviselo to s tehdejší nejistotou ohledně omezení na jedné straně a s náročnou organizací a přípravou akce na straně druhé.

Vynutila si situace také utlumení investic v obci?

Zásadněji je to neovlivnilo. Loni jsme čerpali u mnoha projektů dotace s danými podmínkami. Přestože jsme řešili pandemii, tak jsme zároveň v obci právě s pomocí dotací vybudovali nové chodníky nebo odbahnili rybník. Koncem roku jsme také vysázeli novou zeleň, zkrátka jsme práce nezastavili.

Jak jste spokojen s dopravní dostupností?

Pokud mluvíme o veřejné dopravě, tak ji zajišťují pouze autobusy. Velkým přínosem je integrovaný dopravní systém, který dostupnost zlepšil. Autobusů jezdí dost a navazují na vlakové spoje do Brna. Sám to mohu srovnávat, pracoval jsem třicet let v Brně. Spíše se ale projevuje, že lidé utíkají z hromadné dopravy na individuální.

V úvodu jste zmínil zrušené kulturní události. Jsou nějaké další akce, na které byste do obce pozval návštěvníky? Mluvíme pochopitelně o době, kdy se vše vrátí do normálu.

Bývá u nás třeba průvod masek, ostatky tu mají velkou tradici. V dubnu soutěží hasiči v požárním sportu, aby potom v červnu následoval hojně navštěvovaný dětský den. Loni jsme počítali s dvacátou přehlídkou dechovek, ale akci jsme odložili na letošní srpen. Šikovné akce organizují rybáři, je to třeba opékání makrel na obecním rybníce. Na „Babi mňam“ se ženy od nás z obce chlubí svými kulinářskými výtvory. Po deseti letech ale chystáme o víkendu v červnu setkání rodáků z Kozlan. Tehdy sem přijeli rodáci z celé republiky, přípravy jsou náročné.

Jaké nabízíte možnosti pro trávení volného času?

Hojně využívané je u nás travnaté hřiště, máme ale také pěknou obecní zahradu. Je vybavená bufetem, tanečním parketem a zastřešeným pódiem. Je to oblíbené místo pro svatby a různé soukromé oslavy. K dispozici je i ubytovna se společenskou místností. Často ji využijí svatební hosté, aby se na místě zdrželi i několik dní. To teď samozřejmě kvůli pandemii není možné.