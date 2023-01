Více než čtyři stovky koledníků obcházely dům od domu a vybíraly peníze, které pomohou potřebným na Vyškovsku. Za předcházející loňskou sbírku činil v působišti Charity Vyškov výtěžek přes půl milionu korun, akce ale tehdy ještě ustupovala protiepidemickým opatřením. Za tyto peníze koupili pracovníci místní charity vozidlo na převoz klientů do Centra denních služeb stejné jako další auto pro odlehčovací službu.

Tisíce koledníků zároveň vyrážely s kasičkami za lidmi i v celém tuzemsku. „Zpívali či recitovali koledy, rozdávali drobné dárky, křídou psali nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírali peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci,“ shrnul jejich poslání mluvčí Charity Jan Oulík.

Koledování v ulicích skončilo už v polovině ledna. „Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok prostřednictvím online kasičky. Výtěžek je rozdělený podle předem daného klíče. Do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se z něj vrací téměř dvě třetiny. Ostatní peníze podpoří větší nadregionální projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a pět procent je zákonem stanovená režie sbírky,“ dodal Oulík.