A jak to bude s úplným zrušením papírových jednorázových jízdenek? Zjišťovali jsme aktuální situaci.

Elektronické předplatní jízdenky si zájemci koupí na webových stránkách Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje nebo v jeho kontaktních centrech. Jejich množství se během listopadu rozroste na čtrnáct. „Nevadí mi to, stejně radši řeším všechno přes mobil než tahat karty,“ zareagovala třeba Kristýna Čižmářová, která denně dojíždí do Brna.

Takový krok vedení kraje zatím neplánuje. Ve spojích hromadné dopravy sice budou preferovat elektronické jízdné, souběžně s nimi ale zůstanou v platnosti rovněž klasické jednorázové papírové jízdenky.

Postupně ale například v omezené nabídce i rozsahu. „I proto je na nově pořizovaných přístrojích pro prodej jízdenek na nádražích stále zachovaná možnost označení papírové jízdenky. Počítáme však s tím, že pohodlí při koupi elektronické jízdenky povede k tomu, že papírové postupně cestující sami přestanou používat,“ vysvětlovala Martina Žídková.

Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková

V budoucnu tak Jihomoravané přijdou k automatu, navolí, kam jedou, potvrdí koupi a přiloží ke čtečce pro zaplacení platební kartu. Způsob, který zatím znají cestující z Brna, se na vlaková nádraží v kraji rozšíří v příštím roce.

„S instalací automatů na železniční stanice počítáme v první polovině příštího roku. Automaty do vlaků namontujeme na přelomu let 2024 a 2025, do autobusů už na pomezí letošního a příštího roku," uvedl nedávno mluvčí firmy Kordis Květoslav Havlík.

Na jihomoravských nádražích budou cestujícím k dispozici celkem tři stovky označovacích automatů, v nových krajských vlacích pak šestasedmdesát. „Děláme všechno pro to, abychom cestujícím nákup jízdenek zjednodušili. Zkušenější cestovatelé si jízdenku zakoupí jen výběrem počtu zón. Méně zkušení mohou zadat cílovou zastávku," popisoval před časem Havlík.

Soumrak papírových jízdenek nastal již začátkem loňského roku třeba v Brně. Od té doby si cestující hromadnou dopravou kupují předplatní jízdné pouze v elektronické formě. Nejoblíbenější jízdenkou Brňanů je takzvaná roční šalinkarta.

„Vzhledem k tomu, že na ni mohou lidé, kteří ve městě platí za odpad, čerpat dotaci od města, se jedná také o nejlevnější způsob přepravy hromadnou dopravou po Brně. S dotací stojí roční šalinkarta 3 325 korun, což vychází na devět korun denně za neomezené využívání městské hromadné dopravy,“ vyčíslila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Druhým nejvyužívanějším produktem je služba Pípni a jeď!. Podíl jízdného koupeného přímo ve vozech dopravního podniku navíc stále roste, aktuálně tvoří polovinu prodaných jednorázových jízdenek.

„Rekordním dnem v použití služby je letošní 18. září, kdy cestující provedli skoro čtyřiašedesát tisíc transakcí. Rekordním měsícem je letošní říjen, kdy jsme jich zaznamenali téměř jeden a půl milionu,“ doplnila Tomaštíková.

Kdy skončí i papírové jednorázové jízdenky?

Konec jednorázových papírových jízdenek ale zástupci brněnského dopravního podniku zatím nevyhlíží. „V budoucnu nás tento krok jistě čeká. Nechceme takovou změnu uspěchat. Vnímáme, že stále existuje velká skupina lidí, pro které není nákup elektronického jízdného pohodlný a dávají přednost papírovým jízdenkám. Zavázali jsme se, že dokud bude prodej papírových jízdenek tvořit více než patnáct procent, neupustíme od nich,“ řekla Tomaštíková.