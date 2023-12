Bílé Vánoce na Vyškovsku? Podívejte se, kdy sníh v našem regionu vydržel

/SROVNÁNÍ/ Napadaný sníh se na Vyškovsku podle meteorologů udrží do konce týdne, pak se počasí oteplí. Vánoce na blátě jsou v okresu trendem posledních let, ty letošní zřejmě nebudou výjimkou. Deník připravil srovnání historických dat o počasí na Štědrý den za posledních sedmašedesát let.

Současný sníh na Vyškovsku do blížících se Vánoc zřejmě neudrží. | Foto: pixabay

Doposud napadaný sníh se podle meteorologů na Vyškovsku udrží nejspíš do konce týdne. Bude ale postupně odtávat. „Potom už se má oteplovat, takže odtávání zrychlí," dodala za regionální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu Jitka Kučerová. Zasněžené Vánoce byly podle dat Českého hydrometeorologického ústavu z měřící stanice v Ivanovicích na Hané za posledních dvacet let na Vyškovsku pouze čtyřikrát. „Jestli tomu bude letos jinak, je otázka na křišťálovou kouli. Tipuji, ale nepředpovídám, že sníh letos o Vánocích na Vyškovsku nebude," řekla Kučerová. Obchvat Bučovic? Začátek prací plánujeme na závěr roku 2026, říká ministr Kupka Loni meteorologové v Ivanovicích na Hané zaznamenali na Vánoce dva centimetry sněhu, stejně tak tomu bylo v předminulém roce. Tehdy navíc sněžilo přímo na Štědrý den. Předtím se na Vyškovsku přes vánoční svátky držel sníh v roce 2012 a v roce 2010. Poslední vánoční sněhová kalamita byla v Ivanovicích v roce 2002, na Štědrý den zde byla dvanácticentimetrová sněhová pokrývka a průměrná denní teplota spadla pod mínus devět stupňů Celsia. Zdaleka nejzasněženější Vánoce za uplynulých sedmašedesát let byly na Vyškovsku v roce 1981. Na Štědrý den zde meteorologové naměřili třiadvacet centimetrů sněhu, do Božího hodu jich připadlo dalších čtrnáct. Na Štěpána se v Ivanovicích na Hané držela čtyřiceticentimetrová sněhová pokrývka. Graf zobrazuje počasí na Vyškovsku vždy na Štědrý den od roku 1961. Zdrojem dat je Český hydrometeorologický ústav, převážně stanice v Ivanovicích na Hané. Graf zobrazuje počasí na Vyškovsku vždy na Štědrý den od roku 1961. Zdrojem dat je Český hydrometeorologický ústav, převážně stanice v Ivanovicích na Hané.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková Jedná se zároveň o nejvyšší míru napadaného sněhu v prosinci, kterou meteorologové na Vyškovsku od začátku měření zaznamenali. „Na druhou stranu byly i roky kdy se sníh v prosinci neobjevil vůbec. V posledním desetiletí tomu tak bylo v roce 2015," podotkla klimatoložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Gražyna Knozová. Prosinec je prvním zimním měsícem, ale ne vždy v něm průměrná měsíční teplota vzduchu spadne pod nulu. „Na stanici v Ivanovicích na Hané byla za posledních sedmašedesát let průměrná měsíční teplota v prosinci jednatřicetkrát kladná. V posledních deseti letech pozorujeme, že teplota je záporná už zcela výjimečně. Naposledy tak bylo tomu v roce 2016, kdy jsme naměřili -0,7 stupňů," sdělila redaktorce Deníku Knozová. Nejnižší minimální denní teplota byla na Vyškovsku v prosinci naměřená v roce 1996, kdy klesla k -24,1 stupňům. Podobně chladno bylo také v roce 1981, a to s minimem -24,0 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší maximální denní teplotu v prosinci za posledních sedmašedesát let naměřili meteorologové v Ivanovicích na Hané osmého prosince v roce 2006, kdy přesáhla čtrnáct stupňů nad nulou. VIDĚLI JSTE? Generál Napoleonovy armády pro Deník: Bitva u Slavkova byla velká výzva Zdroj: Deník/Michal Hrabal

