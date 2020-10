Úřední hodiny jsou po dobu nouzového stavu v pondělí a středu 7.30-10.30 a 14.30-16.30. Vstup na úřad je možný jen s dodržením hygienických opatření jako jsou nošení roušek, udržování odstupu a používání dezinfekce.

Bučovice

Úřední hodiny jsou od 26. do 30. října v pondělí od 12:00 h do 17:00 h a v úterý od 08:00 h do 13:00. Na registr vozidel je nutné se předem objednat na telefonu 517 324 441. Lidé se mají na úřad obracet osobně je v nutných případech a přednostně komunikovat písemně, telefonicky nebo elektronickou cestou. Omezení úředních hodin neplatí pro případy, kdy mají lidé předem potvrzený termín, kdy se mají na úřad dostavit. V takovém případě mají zvonit na zvonek u vchodu z Jiráskovy ulice.

Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané omezil úřední hodiny podle usnesení vlády. Zástupci úřadu upřednostňují telefonický čí písemný kontakt. Při osobním návštěvě úřadu musí lidé dodržovat hygienická pravidla a rozestupy. Další informace získají lidé na telefonu pracovnic města 517 325 667 a 517 325 666.

Rousínov

Po dobu nouzového stavu jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8.00 -10.00 hodin a od 14.00 -17.00 hodin. Lidé mají využít přednostně emailovou a telefonickou komunikaci a jen v neodkladných záležitostech po předchozí telefonické domluvě si dohodnout s příslušným pracovníkem osobní návštěvu úřadu.

Slavkov u Brna

Úřad po dobu nouzovévého stavu omezil úřední hodiny. Do odvolání budou v pondělí od 07:00 h do 12:00 h a ve středu od 12:00 h do 17:00 h. Mimo tuto dobu pouze po předchozí domluvě nebo objednání v rezervačním systému. Seznam zaměstnanců s kontakty je uveřejněný na webu města.

Odběrová místa

Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Pavilon C, vstup z Leitnerovy ulice

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://c19.fnusa.cz

Pracovní doba: pondělí – neděle 7:00 – 18.30

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Jihlavská 20, Brno. Drive in z ulice Kamenice, pěší jen od Campus Square (mobilní odběrové místo jezdí po území kraje)

Jen pro osoby se žádankou

Online rezervace https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19 (i pro mobilní odběrové místo)

Pracovní doba: pondělí – neděle 8.00 – 17.00, mobilní odběrové místo 13.00 – 19.00

Fakultní nemocnice Dětská nemocnice Brno

Černopolní 22a , Brno

Jen pro děti se žádankou

Online rezervace: https://detibrno.reservio.com

Pracovní doba: pondělí -neděle 10.00 – 22.00

Nemocnice Milosrdných bratří

Polní 3, Brno (u pavilonu rehabilitace)

Pro osoby se žádankou

Rezervace: https://rezervace.aeskulab.cz/vysetreni/covid-19-pcr-vysetreni-pritomnosti-koronaviru-sars-cov-2?step=1

Pracovní doba: pondělí – pátek 11.00 – 19.00, sobota a neděle 9.00 – 13.00

Elisabeth Pharmacon

Rokycanova 5, Brno-Židenice

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/

Pracovní doba: pondělí – pátek 8.00 – 18.00

Spadia lab Brno Veveří

Veveří 64, Brno (první patro)

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

Pracovní doba: pondělí – pátek 8.00 – 16.20 (polední pauza 12.00 – 12.30)

Synlab Brno Zahradníkova

Brno, Zahradníkova 2

Pro samoplátce

Online rezervace: https://rezervace-synlab.cz/

Pracovní doba: pondělí – pátek 6.30 – 11.00

Cytogenetická laboratoř Brno

Veveří 39, Brno (odběrový stan ve dvoře)

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Rezervace: samoplátce https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/, osoby se žádankou tel. 776 329 064

Pracovní doba: pondělí – pátek 8.00 – 15.00

IFCOR Dobrovského

Dobrovského 23, Brno Královo Poel

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://www.ifcor.cz/index.php

Pracovní doba: 10.00 – 18.00

Medila Poliklinika Brno Lesná

Halasovo náměstí 1, Brno – Lesná

Pro osoby se žádankou

Online rezervace: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-0-covid-19-medila-brno

Pracovní doba: pondělí a pátek 8.00 – 11.00, úterý – čtvrtek 14.00 – 17.00

Brno-venkov

Nemocnice Ivančice

Široká 390/16, Ivančice (u hlavního vjezdu)

Jen pro osoby se žádankou

Online rezervace: https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-ivancice-prispevkova-organizace-odberove-misto-covid-19/calendar?operation_id=4943&no_select_place=&place_id=2400#select_year

Pracovní doba: pondělí – pátek: 8.00 – 10.30

Nemocnice Tišnov

Purkyňova 279, Tišnov (v parku nemocnice, boční vchod z ulice RIegerovy)

Pro osoby se žádankou

Online rezervace: http://rezervace.nemtisnov.cz/

Pracovní doba: pondělí, středa a čtvrtek 6.00 – 10.00

Blansko

Nemocnice Blansko

Sadová 33, Blansko (parkoviště u lékárny v areálu nemocnice)

Pro osoby starší 18 let se žádankou

Rezervace: https://www.nemobk.cz/testovani-covid/, tel. 601 086 145 pracovní dny 13.00 – 15.00

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 – 15.00

Nemocnice Boskovice

Otakara Kubína 179, Boskovice (ve dvoře u mikrobiologického oddělení)

Pro osoby se žádankou

Telefonická rezervace na čísle 516 491 616

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 – 15.00

Břeclav

Nemocnice Břeclav

U nemocnice 1, u nákladní brány mezi hlavním vchodem do nemocnice a městským parkovištěm

Pro osoby se žádankou

Online rezervace: http://covid.nembv.cz/

Pracovní doba: pondělí a středa 8.00 – 12.00

Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín

Purkyňova 11, Hodonín

Pro osoby se žádankou

Rezervace: https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=15427 nebo na tel.: 518 306 166

Pracovní doba: pondělí 11:30 - 14:00, úterý 10:00 -12:00 středa a čtvrtek 12:00 - 14:00, pátek 7:00 -9:00

Spadia lab Rohatec

Vítězná 2, Rohatec

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

Pracovní doba: pondělí – pítek 8.00 – 12.00 (samoplátci 8.00 – 10.00, se žádankou 10.00 – 12.00)

Vyškov

Nemocnice Vyškov

Purkyňova 36, Vyškov (ambulance LSPP)

Pro osoby se žádankou

Online rezervace https://nemocnice-vyskov.reservio.com/

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 - 15.00

Znojmo

Nemocnice Znojmo

MUDr. Janského 11, Znojmo (před budovou G na parkovišti před nemocnicí)

Pro osoby se žádankou

Rezervace: https://webext1.nemzn.cz/objednSynlab Znojmoani-test-covid-19/

Pracovní doba: pondělí -pátek 7.00 – 12.00

Dyjská 6, Znomo

Pro samoplátce

Online rezervace: https://rezervace-synlab.cz/

Pracovní doba: pondělí – čtvrtek 15.00 – 19.00, neděle 13.00 – 17.00