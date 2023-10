Poděkovat záchranářům a operátorce se rozhodli šťastní rodiče dcery Izabelky, která se narodila nečekaně doma. Překotný domácí porod v Bošovicích na Vyškovsku nebyl v plánu, ale dcera se rozhodla, že nepočká do nemocnice.

Na fotce zleva lékař Štěpán Svoboda, otec Izabelky Aleš a bratr Víťa, matka Lucie s Izabelkou, operátorka Lýdie Novotná a záchranář David Faltus. | Foto: ZZS JMK

Na svět přišla 13. července za pomoci otce a operátorky na telefonu. Do péče si pak matku i dítě převzali zdravotníci. Rodiče se nyní rozhodli všem poděkovat.

Děkovný dopis zveřejnili jihomoravští záchranáři na sociálních sítích. „Chtěli bychom ještě oficiálně poděkovat operátorce, která nám tak pomohla přes telefon, i záchranářům, kteří poté přijeli na pomoc a v pořádku mě a dceru dopravili do porodnice. Bylo by prosím možné se se záchranáři spojit a ještě jednou jim všem poděkovat? Všichni odvedli skvělou práci a my jsme jim nesmírně vděční, protože si nejsme jisti, jak by to bez nich vše dopadlo,“ napsala nám tento milý dopis Lucie.

Setkání se podařilo naplánovat a uskutečnit. „Jsme moc rádi, když naše výjezdy končí šťastně, celé rodině přejeme hlavně hodně zdraví,“ vzkázala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

K překotným poradům čas od času dochází. V létě vyjížděli k podobnému případu záchranáři do Znojma, na jaře pak do Popic na Břeclavsku.

