Vyzdvihla přínos z hlediska životného prostředí. „Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí, kde je lidé slijí do obyčejné PET láhve a odnesou do některého z uvedených kontejnerů nebo do sběrného dvora. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáhají šetřit naši planetu,“ dodala Slámová.