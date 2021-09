V součinnosti se silničáři pracuje město na vydláždění zhruba tří kilometrů nových chodníků podél trasy průtahu. Hlavní fázi prací ale dělníci dokončili také na nedaleké ulici Malinovského. Výsledky ocení zvláště školáci s ohledem na to, že v ulici sídlí Základní škola Komenského. „Malinovského ulice ale zůstává stále částečně zašpuntovaná. Týká se to hlavně průjezdu kolem polikliniky,“ dodala mluvčí Slámová.

V blízkosti přitom pokračují další práce i nad rámec původních plánů. „Týká se to třeba rozkopání části chodníku u autobusového nádraží. Domluvili jsme se na tom s poskytovatelem internetu v souvislosti s pokládáním sítí,“ vysvětlila mluvčí Slavkova.

Zároveň vyzvala také chodce, kteří se v lokalitě běžně pohybují, ke zvýšené opatrnosti. Úsek je přitom neprůjezdný už od jara. „Čekání ale stálo za to. Na první pohled to vypadá perfektně,“ hodnotil výsledek třeba Marek Sýkora.

„S termínem aktuálně počítáme. Úsekem už jezdí autobusy. Ještě mimo vozidla pro stavební práce tam však do dvacátého nemá průjezd povolený nikdo další,“ zdůraznila ve čtvrtek mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Po položení nového asfaltu na kruhovém objezdu křižovatky ulic Slovákova, Československé armády a Polní už řidiči ve Slavkově u Brna nedočkavě vyhlížejí na dvacátého září jeho zprůjezdnění. Stavba ale rozhodně není dokončená, týká se to zvláště dopravního značení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.