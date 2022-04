Zdroj: Youtube

Narodil se v roce 1961. „Otec pracoval jako zemědělský expert pro mezinárodní organizace, a tak jsem trávil dětství ve světě, převáženě v africké Ghaně. V Brně jsem vystudoval práva, ale vášeň pro kytaru a hudbu vůbec mě už tehdy přivedla až před krajskou zkušební komisi, která mi udělila licenci hudebníka z povolání se sólistickou třídou,“ vzpomíná.

V osmdesátých letech to byl nutný předpoklad pro každého, kdo uvažoval o možnosti živit se hudbou. Ihned po revoluci však vybudoval úspěšnou firmu v oblasti čistících technologií. Vzdělával se ve Švýcarsku a po návratu do vlasti vedl obchody zvučných značek, které mají sítě po celém světě a podnikají v oblasti módy.

Svou profesionální hudební kvalifikaci získal se skupinou Avocado sester Růžičkových. „V současnosti jsem přijal post kytaristy ve skupině Alband Jaroslava Alberta Kronka, nicméně budu k vidění i s Lehkou nohou, což jsou mí kamarádi od dětství a také s písničkářkou Danou Fitzovou, k jejímž textům píši hudbu. Samozřejmě jsem za léta aktivního muzicírování prošel spoustou sestav a měl jsem tu čest hrát s opravdu skvělými muzikanty, ale určitě budu vždycky rád vzpomínat na kapelu Prakl z osmdesátých let,“ bilancuje hudebník.

Ta se před revolucí dostala na seznam ideologicky nedoporučených kapel, a proto se kvůli obavám pořadatelů nakonec rozešla. „Byla tam výborná atmosféra. Písničky se dodnes hrají, no a my jsme samozřejmě tehdy byli mladí a neklidní,“ přiznává.

Před pár lety konečně skloubil zájmy u kytarového výrobce. „Pokud u takové firmy pracujete jako šéf prodeje, je hraní a blízký vztah k hudbě obecně téměř vaší povinností, či minimálně základním předpokladem. Představte si prodejce automobilů, který nemá řidičák. Dopoledne kytary prodávám, odpoledne na ně hraji,“ pochvaluje si Pospíšil.

Pod pseudonymem „Mike Poss“ vydal album kytarových instrumentálek, zatímco na Youtube prezentuje četná videa. Jeho kytara se objevila na nahrávkách raperů z Londýna, či třeba bolywoodské klavírní hvězdičky z Indie. Pospíšilovu hlavní skladbu převzala na svoje loňské album i francouzská veličina keltsko-bretaňské hudby Gwennyn.

Co ho motivovalo k vydání knihy? Zmiňuje neustálý rozpor mezi tím, co zažíval vlastním vědomím a tím, co mu říkali rodiče, co ho učili ve škole a co hlásaly různé doktríny. „Pátral jsem na vlastní pěst, četl, cestoval, a hledal něco, co by mi dávalo smysl,“ vzpomíná.

Teprve setkání s americkým hudebním novinářem Stephenem Davisem mu odkrylo nový pohled na realitu. „Žádný duchovní vůdce, guru, spirituální učitel, filosof, ani vědec vám život nezmění. A pokud ano, jen na velmi omezenou dobu. Pokud si člověk pozmění vnímání reality, převrátí svůj život ke klidu, svobodě, nadhledu a "dobré mysli". Knihu jsem napsal proto, aby se s tím druzí nemuseli tak nadřít jako já,“ dodává Pospíšil.