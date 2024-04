/HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK/ Získají poznatky z oblasti bezpečnosti, zdravotnictví, psychologie nebo financí. Zvládnou první pomoc a prevenci požáru i kriminality. To vše umožní zájemcům starším padesáti let Jihomoravská seniorská akademie, která připravuje příští semestr přímo ve Vyškově.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv.

„Pod vedením zkušených lektorů se posluchači mohou těšit na tradiční přednášky, praktická cvičení a doprovodné aktivity. Vzdělávací program je určen lidem ve věku nad padesát let z Vyškova a jeho blízkého okolí,“ přiblížila koordinační pracovnice projektu Zuzana Vařejková.

Studium se skládá ze čtyřiadvaceti lekcí v rozsahu dvou výukových hodin a to ve dvou semestrech. Jsou to období od září do prosince letošního roku a od února do dubna roku příštího.

Samotná výuka začne šestnáctého září a bude vždy v pondělí od čtrnácti hodin do půl čtvrté odpoledne. Účastníci se sejdou v Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově, najdou ji na adrese Komenského 16/5.

Vyškov plánuje nové byty pro důchodce a mladé rodiny. Na Albrechtově ulici

Cena za jeden semestr zahrnující dvanáct přednášek je sto korun. Přihlášky a detailní informace najdou zájemci ZDE.