To snad není možné. Jak se sem dostal? Cyklisté, kteří před třemi lety projížděli po vyhlášené trase mezi Adamovem a Kateřinským mostem, jen nevěřícně kroutili hlavami. Na lesní cestě kolem řeky Svitavy tehdy pod železniční tratí uvízl kamion.

Cizinec zablokoval lesní cestu. S kamionem uvízl pod tratí.Zdroj: SDH ADAMOV

Tuto nevšední atrakci míjeli několik hodin, než nákladní auto odpoledne z podjezdu vyprostila odtahová služba se speciální technikou. Jednalo se o rumunský kamion. „Řidič nerespektoval značku zákazu vjezdu všech motorových vozidel. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Policisté přestupek vyřešili blokovou pokutou,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ta byla podle zjištění Deníku dva tisíce korun. Vyproštění kamionu odtahovou službou pak přepravní firmu přišlo určitě dráž. „Jel jsem tam odpoledne s kamarádem na kole a docela mě to šokovalo, že tam někdo mohl najet s kamionem. Nechápu to. Cesta je hodně úzká. Je tam značka se zákazem a také závora. Ta byla ale nahoře, tak se na lesní cestu najet dalo. Slyšel jsem, jak řidič dalším lidem, co se tam zastavili, vykládá něco o navigaci,“ řekl Deníku Daniel Podola z Babic nad Svitavou.