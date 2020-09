Bezbariérovou koupelnu, tělocvičnu nebo místnost pro elektroléčbu využijí pacienti ve zrekonstruované budově B2 v areálu vyškovské nemocnice.

Slavnostní otevření nové neurologie a centra léčebné rehabilitace je na programu v úterý patnáctého září. | Foto: Nemocnice Vyškov

„Po její částečné demolici a následné výstavbě do úrovně nejvyššího podlaží vznikl prostor k modernizaci dvou stanic neurologického oddělení v počtu třiadvaceti lůžek pro muže, jednadvaceti pro ženy a smíšeného oddělení centra léčebné rehabilitace s dvaceti lůžky. Do jediné budovy se tak soustřeďují dvě nosné odbornosti iktového centra. Umožní to větší komplexnost poskytované zdravotní péče pacientům s prodělanou cévní mozkovou příhodou,“ popsal ředitel nemocnice Zdeněk Horák.