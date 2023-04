/MAPA ČÁPŮ/ Čápi bílí postupně obsazují hnízda na jižní Moravě. Díky unikátní mapě na webu, která sleduje hnízda po celé republice, je možné zjistit, kde už se čápi zabydleli. Na jižní Moravě se čáp objevil již 16. března a to v Dubňanech na Hodonínsku na komíně na farmě mezi silnicí a cyklostezkou. O pár dní později už tam byl viděn celý pár.

Kamera v Jedovnicích. Ilustrační video z čapího obýváku | Video: Repro video/se souhlasem městyse Jedovnice

Obsazené hnízdo se na mapě na webu www.birdlife.cz/capi zbarví do modra. Sami lidé do mapy přidávají poznatky o tom, kdy čápa zahlédli, zda už má u sebe i druhého do páru a v neposlední řadě sdílejí informace o tom, zda se jim podařilo vyvést mladé. Na web lze nahrávat i fotografie zachycených čápů.

Interaktivní mapu najdete ZDE.

Na Hodonínsku zpozorovali také jednoho čápa 20. března ve Bzenci. Další dny už k vidění nebyl. Třeba budete mít štěstí a uvidíte jej na kameře ZDE

Na Břeclavsku zpozorovali prvního čápa v Přítlukách, kdy se podle pozorovatelky Lídy Novotné, 24. března do hnízda vrátila loňská čápice Malvínka. Tu navštívil na komíně Novísek a došlo k páření. O den později se Novísek do hnízda k Malvínce usadil natrvalo, často se páří a vypadá to, že se budeme moci těšit na první snesené vejce.

Čapí kameru v Přítlukách můžete sledovat ZDE

Vyškovsko prvního čápa ohlásilo v Nezamyslicích a Švábenicích, a to 18. března. Později už byl na obou místech k vidění celý pár.

Na Blanensku je oblíbeným místem čápů komín na mateřské škole v Jedovnicích. Ten je nyní neobsazený, ale mají zde webkameru a je možná otázka času, kdy sem nějaký čáp příletí. Online kameru v Jedovnicích můžete sledovat ZDE.

První letošní přílet čápa na tradiční hnízdo na mlýnském komíně v Prosiměřicích na Znojemsku pak zachytila 26. března Ivona Hladíková.

Na Brněnsku pozorují čápy v Pohořelicích na sloupu v Mariánském dvoře, v Žabčicích pak na komíně ve dvoře školního zemědělského podniku. Na žádném z těchto míst jej zatím nezahlédli.

V letošním roce webová mapa sleduje více než patnáct set míst po celé republice. Letos už lidé stihli zkontrolovat 284 hnízd a z toho jich je více než šedesát obsazených.