Můžete zmínit, co se v obci za uplynulé období podařilo?

Dokončili jsme třeba opravy chodníků. Zbývá nám už jen jeden v části, kde se nachází pouze jednosměrná ulice, ale tam to je z hlediska různé šíře chodníku problematické. Navazovali jsme na stavbu splaškové kanalizace z roku 2016, byla potřeba rekonstrukce všech chodníků v Hodějicích. První etapy obec absolvovala ještě za minulého vedení a my jsme završili ten zbytek. Zvládli jsme připravit a začít realizovat projekt revitalizace zeleně nebo zřízení centrálního místa na tříděný odpad.

Aktuálně se zaměřujeme především na projekty rekonstrukce silnic. Po kanalizaci i výstavbě rodinných domů jsou totiž některé úseky v hrozném stavu, nyní jsme ve fázi projektové přípravy. Je to jednak ulice do bývalého areálu zemědělského družstva. Dále se pak zaměříme na lokalitu V zahradách, kde navážeme na část s již vybudovanou novou silnicí. Jedná se v zásadě o budování nové komunikace, cílem je lepší propojení. Vše je ale otázka peněz, na opravy komunikací jsou přitom už otevřené dotační programy. Opravit díky nim chceme silnice u garáží a místního hřiště. Je toho zkrátka opravdu hodně. Příští rok bychom chtěli dokončit rekonstrukci sběrného místa za obecním úřadem.

Napadnou vás nějaké vize víc do budoucna?

V hlavě máme hlavně nákladnou přístavbu mateřské školy. Zatím bezcílně ale řešíme napojení na cyklostezku do Slavkova. Komplikují totiž majitelé soukromých pozemků, přes které by vedlo. V jednom případě odmítá směnu i prodej. Zvláště děti, které nedávno dokončenou cyklostezku využívají na sportování, musejí překračovat krajskou silnici. Není to asi vyloženě nebezpečné, ale poslat tam své dítě bych asi váhala. Bohužel to je zatím neprůchozí. Naše radnice dále potřebuje opravu střechy a fasády. Tady dotace bohužel nejsou, takže bychom využili vlastní peníze případně podporu od kraje.

Jak vaše plány omezuje současná krize?

Pocítili jsme to samozřejmě z hlediska nižších příjmů, plány nám ale v zásadě nekomplikovala, pokud mluvíme o realizaci našich projektů. Na desátého listopadu máme se zastupitely schůzku kvůli rozpočtu pro příští rok.

Díky ústupu pandemie jsou zatím uvolněná protiepidemická omezení. Vrátil se do Hodějic kulturní a společenský život?

V závěru minulého roku jsme kvůli covidu přišli o všechny plánované akce. Letos se to mění. Naposledy v pátek devětadvacátého října jsme u nás pořádali lampionový průvod. Na šestadvacátého listopadu pak připadá rozsvícení vánočního stromu. Je to venkovní akce, takže doufáme, že ji uskutečníme bez problémů. Na pátého prosince je zase na programu mikulášská nadílka. Organizujeme ji na hřišti za sokolovnou. Pro děti je připravený program, dorazí i čert s Mikulášem. Na desátý prosinec pak počítám s předvánočním setkáním s obyvateli Hodějic. Účastníci se sejdou v sále sokolovny, je to tedy jediná z letošních akcí mimo otevřený prostor. Obvykle připravují vystoupení děti z mateřské i základní školy, ale letos to vynechají. Museli by si to připravovat a zkoušet, ale nechceme pak riskovat, že by to kvůli covidu bylo všechno zbytečné.

Nabídnete tedy účastníkům setkání nějakou náhradu?

Objednali jsme lidového vypravěče a cimbálovou muziku. Zájemci počítají spíše s posezením než s klasickým koncertem. Umělci s riziky už sami počítají, pokud by akce nevyšla kvůli pandemii, tak nevyžadují žádné stornopoplatky. Chystáme také drobné občerstvení. Chceme zkrátka, aby si lidé před Vánocemi hlavně odpočinuli.

Jste spokojení s dopravní obslužností?

Autobusy u nás jezdí každou hodinu, ty školní možná ještě častěji. Jedinou výtku k tomu mám, že při cestě do Slavkova i zpátky v autobusu jedou cestující vždy přes Němčany. Měla jsem k tomu připomínky u dopravců, ale podle nich to je zkrátka takto načasované. Jinak ale neregistruji žádné stížnosti od lidí třeba ohledně četnosti spojů.