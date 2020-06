„Do mateřské školy nemohly být vždy umístěny všechny přihlášené děti. Hrozilo tak, že v následujících letech nebude možné přijetí sourozenců stávajících dětí do stejného zařízení,“ informovala ředitelka školky Květoslava Synková.

S nárůstem počtu rodičů se zájmem o přihlášení dětí do mateřinky donedávna chyběl dostatečný prostor. „Vyvolávalo to u nich oprávněné obavy. Těší nás proto, že jsme rozšířením kapacity školky mohli vytvořit zařízení více přístupné a otevřené potřebám rodičů,“ doplnila Synková.

Nově využijí ve školce místo pro 122 dětí rozdělených do pěti tříd. „Vzhledem k tomu, že vybudování přístavby bylo natolik neodkladné a nutné, rozhodli jsme se začít stavební práce ještě před podáním žádosti o dotaci,“ oznámila starostka Drnovic Zuzana Hermanová.

Obec využila prostředky z Integrovaného regionálního operačního program (IROP) ve výši necelých dvanácti milionů korun. Těmi tak pokryje většinu z celkových nákladů přesahujících třináct milionů.

V přístavbě mateřské školy je umístěna herna pro celkem osmadvacet dětí sloužící i jako lehárna. Další nové prostory tvoří zázemí pro novou třídu. Do školní zahrady byly pořízeny herní sestavy, houpačka, opičí dráha i naučné interaktivní panely. Tyto venkovní prvky slouží pro rozvoj zdravého fyzického vývoje a motoriky dětí. „Zvýšení kvality péče o předškolní děti v Drnovicích a spádových obcích pro nás bylo prioritou,“ dodala Hermanová.

Díky projektu vznikla také nová pracovní místa pro dvě učitelky a pomocnou sílu v kuchyni na poloviční úvazek. Spolu s přístavbou objektu byl vytvořen také bezbariérový vstup, který usnadní fyzicky hendikepovaným dětem zapojení do systému předškolního vzdělávání. Do zařízení přijmou také děti mladší tří let.