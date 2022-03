Tlak na školky ale letos zmírňuje fungování přípravné třídy při Základní škole Komenského. „Bez ní by situace byla asi obdobná, protože odklad mělo zhruba patnáct dětí. Nápad je to ale určitě dobrý. Vím od maminek, že toho využijí a přípravka by měla fungovat i nadále. Jak ale řešit kapacitu družiny, kam tyto děti dochází po obědě, aby byla dostačující pro školáky a děti s odkladem, to je začarovaný kruh,“ pokračovala Kučerová.