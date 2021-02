Od prvního září letošního roku nastoupí ve škole zhruba 250 žáků, kteří se rozdělí do třinácti tříd. „Při zápisu do mateřské školy pak řešíme každoročně problém s kapacitou a nemožností uspokojit všechny rodiče, kteří žádají o umístění svých dětí. Proto jsou stanovena kritéria pro přijetí. Je tedy jasné, že se počty žáků v základní škole v budoucnu postupně ještě navýší," pokračoval Mazáč.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV druhé polovině prosince loňského roku podala obec žádost na stavební úřad ve Slavkově pro společné povolení výstavby spojovacího koridoru mezi stávající školou a novou přístavbou se třídami. Družina vznikne v prostorách bývalého rodinného domu v ulici Svárovská. „Podali jsme žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj pro přidělení dotace na její výstavbu. Pokud dotaci přidělí alespoň do výše padesáti procent nákladů na samostatné vybudování družiny z celkových čtyř milionů korun, tuto část stavby završíme do konce roku," informoval starosta obce Zdeněk Žabenský.

Samotná přístavba školy bude také vázaná na dotaci s předpokládaným završením do konce roku 2022. „U přístavby je delší dodací lhůta. Musíme žádat o demoliční výměr na stávající objekt stodoly. Výstavba bude zcela nová, včetně zastřešeného spojovacího koridoru. Povrch střechy bude osázen vhodnou travinou nebo netřesky. Po zastřešení nebude nutné budování šatny v nové výstavbě," dodal Žabenský.

Poslední období v křenovické škole ale řeší především distanční výuku jako všude jinde. „Jednoznačně se ukazuje klíčový význam prezenční výuky jak z hlediska její kvality a efektivity, tak i sociálních vazeb mezi pedagogy a žáky, ale i mezi žáky samotnými. Obecně platí, že u dětí, které měly problémy ve výuce v běžném režimu školy, se v podmínkách distanční výuky tyto problémy prohlubují. Žáci s motivací k plnění úkolů a s podporou rodičů na druhou stranu vše zvládají bez problémů," uvedl ředitel.

Distanční výuka na škole funguje v jednotném komunikačním prostředí Teams v kombinaci přímé on-line výuky s dalšími formami v podobě elektronického zadávání úkolů, prezentací nebo testovacího systému. „Vybraní žáci využívají možnost individuálních konzultací za dodržení patřičných hygienických norem. S tím nám pomáhají i asistenti pedagoga. V prvních a druhých třídách, kde se učí prezenčně, bylo zameškané učivo postupně dobráno a co se týče dodržování hygienických pravidel, není tam žádný problém," ujistil Mazáč.

Na případný návrat dětí do školy tam jsou připraveni. „Nevíme sice, jak budou nastaveny parametry, ale předpokládám, že ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytvoří takový systém, který bude v praxi základních škol realizovatelný. Myslím si, že všechny školy doposud prokázaly vysokou míru kreativity a schopnost organizačného zajištění výuky ve velmi složitých podmínkách," dodal ředitel Základní školy Křenovice.

Křenovice



Základní informace

Křenovice leží tři kilometry jihozápadně od Slavkova u Brna. Písemné prameny zachycují dějiny Křenovic teprve od počátků 14. století. Archeologické výzkumy však jasně dokazují, že území, na kterém se obec rozkládá, bylo lidmi osídleno již o mnoho tisíc let dříve.

Do života obyvatel obce se nesmazatelně zapsal roku 1805 a bitva u Slavkova. Na návrší nad vesnicí, na „Vinohradech“, došlo k jednomu z rozhodujících okamžiků v závěrečné fázi bitvy. Místní obyvatelé museli po bitvě sbírat na polích mrtvé a raněné vojáky. Ani v současné době nezapomínají místní na krvavé události z prosince roku 1805. Každoročně v době výročí bitvy pořádají v obci vzpomínkové akce.



Obecní úřad:

Adresa: Školní 535, 683 52 Křenovice Telefon: 544 223 119 E-mail: oukrenovice@politavi.cz Web: www.obec-krenovice.cz



Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 až 13.00

Středa 12.00 – 17.00



Úředníci upřednostňují písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.



