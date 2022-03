Zásadní roli v pomoci má ve městě Mateřské centrum Radost. Angažuje se v něm také Natalija Fedkiv, která z Ukrajiny pochází. Pro ukrajinské matky představuje velkou oporu, protože s ní nemusí řešit jazykovou bariéru. „Podporu poskytujeme v pátky v době od půl čtvrté do půl páté odpoledne. Mají možnost k seznámení se mezi sebou, povídání si v rodném jazyce a sdílení vlastních zkušeností. Dají si v klidu kafe, zatímco si děti hrají si ve vybavené herně. Je to vhodné pro maminky s dětmi do pěti do šesti let,“ přiblížila Fedkiv.