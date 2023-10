Konec objížďky mezi Brnem a Vyškovem. Hotový most u Rohlenky otevřou už v sobotu

Cílí tak na mladé páry, velké rodiny i single samotáře. „Aktuálně byl zkolaudován poslední dům z celého projektu. Vzhledem k atraktivitě lokality a kvalitě provedení zbývají k prodeji už jen poslední dvě bytové jednotky,“ informoval obchodní ředitel společnosti Real spektrum Petr Broža.

Projekt Rezidence Litava zastřešuje ve Slavkově stavbu šestaosmdesáti bytů a čtyř rodinných domů. Práce tady výrazně pokročily. Uplynulé týdny už zástupci stavební firmy hlásili montáže kuchyňských linek a světel v nových bytech stejně jako přípravu podlahy. Pracovníci pokračovali dále v montáži venkovního zábradlí nebo dlažby na terčích na terasách. Například také instalovali dveře do bytů.

Už 23. září sem na Slovanskou ulici lidé zamířili na den otevřených dveří. Využili příležitosti k prohlídce vzorového bytu. Celý komplex zahrnuje pestrou nabídku bytů různých rozměrů a dispozic od 1+kk až 4+kk.

Ve spolupráci s developerem otevřeli pumptrack

Na Zelnici v centru města a nedaleko slavkovského zámku zase stavaři dokončili poslední etapu projektu Rezidence Austerlitz. „Výstavba byla zahájena v dubnu 2012 a do vydání posledního kolaudačního souhlasu jsme zrealizovali celkem 314 nemovitostí pro bydlení. Projekt byl rozložen do pěti etap, ve kterých jsme postupně zhmotnili osmdesát rodinných domů a 234 bytových jednotek umístěných v deseti domech. Celková obsazenost rezidence je 755 osob,“ popsal Tomáš Kaláb.

Přístup investorů tady ocenili i zástupci radnice. „Jak stavební úřad, tak i my jako samospráva považujeme komunikaci za dobrou a oceňujeme i proaktivní přístup. Například ve spolupráci s developerem vznikl nedávno otevřený pumptrack, kde ještě čekáme na předání po oficiální kolaudaci, a také máme přislíbenou spolupráci na vybudování dětského hřiště, pro které však není zcela snadné najít vhodné místo. O tom nyní diskutujeme a v příštím roce bychom rádi představili společný projekt,“ sdělila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Společnost Kaláb postavila novou čtvrť dle platného územního plánu. „Dnešní vedení města by však trvalo na větším podílu zeleně a veřejného prostranství. Tuto filozofii nyní zapracováváme do rozvojového území kolem ulice Bučovická. Z tohoto důvodu zastupitelé také schválili stavební uzávěru a připravujeme soutěž na návrhy urbanistického řešení. Do problematiky jsme vtáhli významné architekty z ustanovené pracovní skupiny, kteří budou hlídat kvalitu i reálnost daných návrhů,“ nastínila budoucí přístup města Slámová.

Dlouho očekávaný je projekt nové prodejny obchodního řetězce Lidl v Rousínově. „V budoucnu bychom ji tady rádi otevřeli, nicméně celý projekt je momentálně v ranném stádiu příprav,“ vysvětloval před časem mluvčí společnosti Tomáš Myler.

Podle dostupné dokumentace má vzniknout prodejní hala s vloženým technickým podlažím. Půdorys bude obdélníkový s jedním přístavkem pro zásobování. V prvním nadzemním podlaží bude samotná prodejna, prostor pro dopékání, manipulační a skladovací prostory se zbožím, výkup lahví, technické místnosti a sociální zázemí pro zaměstnance. Zpevněné plochy projektanti navrhli jako asfaltové komunikace doplněné parkovacími stáními a chodníky z betonové dlažby. Nezpevněné plochy pak doplní zeleň.