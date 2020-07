V Bučovicích si od výsledků obnovy slibují povzbuzení turistiky ve městě po uvolnění opatření proti šíření koronavirové nákazy. „Na září chystáme slavnostní otevření obnoveného lesoparku Kalvárie, kdy přivítáme i zástupce ze slovenské strany tohoto projektu přeshraniční spolupráce,“ uvedla mluvčí města Martina Hašková.

Lidé si ale příjemné prostředí v době letních veder užívají už nyní. „Prošla jsem to před pár dny a udělala jsem si přitom spoustu fotek. Jsou tam krásná místa, workouty a výhledy na město. Moc se to povedlo,“ komentovala například Jana Müllerová.

Tyto dojmy potvrdil i starosta Horák. „Sám jsem si to tam také prošel a vypadá to tam moc hezky. Všem kteří tam ještě nebyli to vřele doporučuji,“ doplnil.

Objevily se však i stížnosti. „Je to moc pěkné, ale je škoda, že se nepamatovalo na obyvatele ulice Na Vyhlídce. Odtud je totiž velice obtížné se do lesoparku dostat, i když je zde vybudována velice pěkná vstupní brána,“ postěžoval si Libor Adam z Bučovic.

Podle starosty však situace není snadná. „Problém tam je v tom, že pěšina patří městu jen z poloviny a zbytek je soukromníků, kde nemůžeme zasahovat. Když jsme to chtěli vykoupit, tak to byl problém, ale pokusíme se to natáhnout i těm, kteří tam ještě nebyli,“ slíbil Horák.

Na obnovu lesoparku si Bučovičtí nechali vypracovat studii už před pěti lety. V následujících letech tam vykáceli více než tisícovku stromů, které byly nevhodné nebo nemocné. Projekt však zkomplikovaly problémy s výběrem dodavatele stavby. Do úprav se tak dělníci pustili až loni na podzim. Jejich součástí jsou nové lavičky, altány, mobiliář a dětské hřiště. A také původní nezpevněné chodníky a veřejné osvětlení.

Obnova parku bude stát přes třicet milionů korun. Většinu nákladů pokryjí dotace z Evropských fondů.