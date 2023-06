Až do osmnáctého června navštíví zájemci už třicátý ročník výstavy Proměny Vyškova. Najdou ji ve velkém výstavním sálu Muzea Vyškovska. Připravené jsou pro ně dokončené i rozpracované architektonické projekty na území města a také studentské návrhy přeměny vybraných lokalit. Z rozpracovaných projektů je k vidění například studie přestavby Nového zámku nebo parkoviště u nemocnice.

Studenti architektury se ve svých pracích zaměřili nejčastěji na oblast mezi hradbami a řekou, v prostoru ulic Dvořákova a Albrechtova. „Zhruba dvacet let jim už takto dáváme zadání a je to poměrně úspěšné. Máme již desítky prací, které nám dané území prověřují. Zastupitelstvo tak může získat informace o tom, co má smysl. Vzhledem k tomu, že se zapojují stále noví a noví studenti, přicházejí s novými nápady a pohledy,“ zmínil na místě městský architekt Zdeněk Pospíšil.

Dříve studenti už opakovaně zpracovávali například přeměnu okolí rybníku Kačenec na rekreační zónu. „V minulosti řešili také využití areálu bývalé prádelny Chrištof,“ připomněl Pospíšil.

Dále návštěvníci uvidí mimo jiné i budoucí podobu proměny Dobrovského ulice. K dispozici jsou u jednotlivých prací architektů i studentů vizualizace, podrobné informace, ale v některých případech i modely.

Výstavu ve spolupráci s brněnskou Katedrou architektury připravilo město Vyškov. Sál je přístupný ve všední dny od devíti ráno do poledne a pak znovu od třinácti do sedmnácti hodin. O víkendu pak platí pouze odpolední termíny. Pro zájemce je tady vstup zdarma.