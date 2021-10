/ROZHOVOR/ Volby s hořkou pachutí zažili Piráti na jižní Moravě. A hlavně jejich krajský lídr Radek Holomčík. Koalice se Starosty sice získala čtyři mandáty, v Poslanecké sněmovně ale žádný jihomoravský zástupce Pirátů neusedne. Kvůli preferenčním hlasům voličů ztratili oba dosavadní mandáty. Holomčíka kandidujícího z prvního místa přeskočila obhajující poslankyně Jana Krutáková s více než sedmnácti tisíci preferenčními hlasy a další tři vykroužkovaní zástupci Starostů.

Krajský lídr Pirátů Radek Holomčík. | Foto: Aleš Vopat

Jaké se ve vás bezprostředně po sčítání hlasů mísí pocity? Z pozice lídra koalice, která se dostala do Sněmovny, jste zůstal mimo ni.

Nedopadlo to, jak jsme doufali, ale celkově ani ne špatně. Co se týká celorepublikových výsledků, podařilo se to hlavní - odebrat vládu hlavnímu estébákovi, Andreji Babišovi. Navíc komunisté jsou mimo, stejně jako ultraradikální extremisté. Sám si teď budu víc užívat rodiny. Během kampaně se mi narodila druhá dcera. Nikdy jsem nebyl existenčně závislý na poslaneckém mandátu.