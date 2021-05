Deset let od otevření rozhledny Chocholík u Drnovic na Vyškovsku si v sobotu připomínal také Jaroslav Dvořák. Právě on tehdy patřil k důležitým iniciátorům výstavby populárního cíle výletníků. „Těší mě, že si naše rozhledna našla své důstojné místo mezi ostatními v naší vlasti. Pro její snadnou dostupnost a nádherný výhled do široce otevřené krajiny se stala hojně navštěvovanou lokalitou nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty z blízkého i vzdáleného okolí,“ říká Dvořák.

Rozhledna Chocholík. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Lokalitu už předtím moc dobře znal. „Chocholík je kopec nad krajinou otevřenou do široka a do daleka. Je to svědek dávné historie naší země, osudů národů i jednotlivců. Jeho blízká poloha nad vesnicí lákala odedávna k využití jeho svahů k pěstování ovoce a vinné révy, zatímco na to navazovaly nekonečné lesy a hluboko v podzemí je doposud obrovský zdroj výborné pitné vody,“ vypráví.