Inspirovali ho přátelé ve Frýdku-Místku a Kobylí. „Sám mám přitom dvě takové tiskárny doma. Poslali mi k tomu návody, poptávku jsem cítil hlavně mezi zdravotníky,“ sdělil.

Zájemci se sdružují na sociálních sítích ve skupině Tiskaři Vyškovsko proti COVID-19. „Začínali jsme jenom ve třech. Kromě mě to byl ještě Radim Pytela a moje přítelkyně Erika Suchánková,“ uvedl Šuranský.

Posunuli se však mnohem dál. „Nyní nás tiskne už čtrnáct a to taky díky velké podpoře starosty města Vyškova Karla Jurky,“ připustil. Ten se s ním kvůli tomu osobně setkal. „Jsme s nimi v kontaktu a pomáháme jim s distribucí. Posílají nám soupis," potvrdil Jurka.

Potřebu pokročilejších pomůcek tak pociťuje i vedení Vyškova. „U některých profesí využití ochranných štítů předepsané je a u jiných zase není, chceme ale aby lidé byli co nejlépe chráněni. Přednost mají pochopitelně riziková povolání,“ komentoval. Výrobky od skupiny tak už převzali třeba příslušníci městské policie.

Jejich práce přitom není pouze o tisku. „Čelenky, které takto vznikají, jsou stále ještě polotovary. Je potřeba k nim přidat fólie a gumičky, na kompletaci pracuje asi deset lidí,“ doplnil Šuranský. Dva řidiči pomáhají s rozvozem materiálu.

Za poslední víkend dokázali zkompletovat sto čtyřicet kusů. „Minulý týden byl spíše rozkoukávací, nyní to konečně rozjíždíme naplno,“ prozradil. Práce se koncentrují především ve vyškovském Hotelu Dukla, jehož majitel ho musel kvůli krizovému stavu uzavřít. „Nezásobujeme pouze doktory, ale třeba také policisty nebo prodavačky,“ zdůraznil dobrovolník. Tisknou přitom také ochranné brýle.

Každá pomoc se jim hodí. "Můj známý Jaroslav Novotný z Újezdu u Brna pro nás zdarma tiskne gumy. Oproti těm látkovým to je velký rozdíl, protože je zdravotníci musejí častěji dezinfikovat a ty látkové pak ztrácejí pružnost, díky tomu už tak dobře nedrží," řekl.

Chce aby se skupina dostala co nejvíce do povědomí podobně jako podobné iniciativy jinde na Moravě. „Na Hodonínsku pracují na čtyřiceti tiskárnách se sto až sto padesáti kilogramy materiálu za dva dny. Dokazuje to, že lidé mají zájem se na tom podílet a projekt má smysl," dodal.

Z hlediska zásobování ochrannými štíty již relativně dobře vybavená vyškovská nemocnice. Potvrdil to její ředitel Zdeněk Horák. „Aktuálně jsou těmito pomůckami vybaveni všichni potřební zaměstnanci a na skladě máme k dnešnímu dni 261 kusů. V úterý odpoledne nám bude dodáno dalších čtyři stovky kusů," informoval Horák.

Připustil však, že i tady byly dříve velké potíže. „Krizová situace byla v druhé polovině měsíce března, kdy nám právě pomohli různí dárci včetně těch anonymních, kteří nám dodali zdarma neuvěřitelných 593 ochranných štítů. Za to jim patří velké poděkování," dodal ředitel.