Michael Bébar z Bučovic je zapálený horolezec, který neváhá za zážitky vyjíždět i do zahraničí. Věnuje se však také sportovnímu lezení na umělé stěně, které s místními nadšenci ve městě propaguje.

Na krychlové dřevěné konstrukci v areálu základní školy pořádají lezci pravidelné soutěže. | Foto: Michael Bébar

„Už jako dítě jsem vylezl na všechno, co šlo. Od stromů po ploty a zdi. Bohužel jsem neměl nikoho, kdo by mě vedl k lezení na stěně. Až jednou nás napadlo zalézt si na stěnu s přáteli, protože kamarád znal majitele horolezecké stěny. Potom jsem si uvědomil, že to je sport, který mě naplňuje a který chci dělat, “ vzpomíná.