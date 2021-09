Do finále se pomalu blíží stavaři, kteří rekonstruují průtah I/47 v Ivanovicích na Hané v délce zhruba osmi set metrů. „Zprovoznění opravené silnice I/47 plánujeme na prvního října. Oprava druhého úseku komunikace v Ivanovicích mezitím pokračuje budováním parkovacích zálivů, nových chodníků, obrubníků a pokládkou stmelených asfaltových vrstev,“ potvrdila ve čtvrtek mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Čtvrteční práce na opravách I/47 v Ivanovicích. | Foto: ŘSD

Větší komplikací je oprava mostu přes řeku Hanou na silnici II/428, kde si řidiči ještě počkají až do prosince. Omezuje to tak obvykle frekventovaný provoz v lokalitě. „Část města, kde je mimo jiné i Penny Market nebo Fisher, je kvůli tomu v podstatě odříznutá a lidi i do práce musí jezdit velkou objížďkou,“ komentovala situaci třeba Anna Klímová z Ivanovic na Hané.