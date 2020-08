Příběhy Popelky nebo Šípkové Růženky sehrané v sálech Zámku Slavkov baví letos v létě děti i dospělé. O akce se starají sami průvodci, kteří se na ně pečlivě připravují.

David Kučera v roli zlé nevlastní sestry Dory při speciální prohlídce Popelka na zámku. | Foto: Deník / Jakub Dostál

„Fundus kostýmů a rekvizit se nám značně rozšířil a sotva na něj stačí jedna celá místnost. Hraje-li někdo na hudební nástroj, zpívá nebo tančí, snažím se to do prohlídek zakomponovat. I když jsou prohlídky náročné a na konci nemáme už ani sílu slavit, děláme to všichni moc rádi,“ zhodnotil vedoucí průvodců slavkovského zámku David Kučera, který si pochvaluje pozitivní ohlasy.