"Je to holčička. Jmenuje se Eliška, váží 3,14 kilogramu a po narození jsme jí naměřili padesát centimetrů," ohlásil ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák.

Při prvním porodu v roce 2021 se ve Vyškově vyvarovali jakýchkoliv komplikací. Na gynekologicko-porodnickém oddělení poskytují komplexní péči. "Holčička je zdravá. Všechno proběhlo bez problémů," ujistil ještě v souvislost s tím za nemocnici ředitel Horák.

První miminko se za celý kraj narodilo v břeclavské porodnici. Na svět tam přišlo čtyři minuty po půlnoci. I v tomto případě to je holčička, tentokrát se jménem Rozárka. "I v předchozích dvou letech se první občánek Jihomoravského kraje narodil v porodnici Nemocnice Břeclav," připomněla mluvčí kraje Alena Knotková.

Jméno Eliška přitom patří v regionu mezi rodiči k těm nejpopulárnějším. Podobně jako většina nejčetnějších jmen má biblický původ. Konkrétně pochází z hebrejského eliševah. "Je to podobné jako u jmen David, Jan, Adam, Anna nebo Jakub. Většina lidé ale stejně nezná jejich původ a vybírá si zkrátka to, co se jim líbí," komentoval psycholog Jeroným Klimeš, který se specializuje na psychologii rodiny.

Někdo dává přednost originálnějším jménům, ale tradice stále dominují. "Vznikají ale nová jména a je otázkou, jak se rozšíří. Můj syn se například jmenuje Erlan a i díky mě se také rozšiřuje počet Jeronýmů. Populární postavičky totiž propagují jména zkrátka jen tím, že jsou," uzavřel Klimeš.