„Dodatečně jsme proto pro zájemce přidali vyhlídkovou terasu, pouze z ní uvidíte psy ve spodní části výběhu. Donedávna byli v zázemí zoo, v pavilonu jsou teprve pět dní. Na prostor si tedy ještě zvykají, ale doufáme, že se jim u nás bude líbit,“ sdělila v pátek ředitelka zooparku Dagmar Nepeřená.

Zmínila také, že zvířata jsou v dobrém stavu. „Dva samce jsme nejdříve získali z Francie, aby je doplnili další dva samci a samice z Polska. Jsme jediní v celé České republice, kteří mají chovnou skupinu dingů,“ doplnila ředitelka.

Souvisí to podle ní s módními vlnami, které ovlivňují i složení zvířat v zahradách. Zatímco některé druhy je možné najít skoro všude, jiné naopak ze zoo obecně mizí. Aktuálně je neobvyklý chov právě u psů dingo.

S městem však byli dříve roky spojení. Pamatuje si to i vyškovský místostarosta Josef Kachlík, který sám v minulosti působil jako ředitel tamní zoo. Připomněl přitom, že kvůli následkům vichřice z minulého týdne si nebyl jistý, jestli bude vůbec možné otevření novinky v termínu.

„Když jsem přišel do zoo přesně před týdnem, tak jsem si myslel, že to možné nebude. Ta katastrofa, která se tady odehrála, byla nepředstavitelná. Chtěl bych poděkovat jak zaměstnancům zahrady, tak i všem, kteří se podíleli na odklízení škod. Pomáhali učitelé, studenti nebo skauti, získali jsme také pomoc v podobě techniky,“ prohlásil Kachlík.

O odměnu přitom dobrovolníci nestáli, na obnově zoo ochotně pracovali. „Zoo byla po bouři zdevastovaná a zničená. Nevěřil jsem, že to zvládneme do týdne, ale zoo byla znovuotevřená po páteční katastrofě už v neděli. Je to neuvěřitelné,“ uznal místostarosta.

Podle Nepeřené psi dingo obohacují zaměření zahrady. Navazují tak například na australské ptactvo. „Chov byl v minulosti zrušen, takže se vlastně vracíme na místo činu. Tehdy ale neměli dingové neměli tak krásný a prostorný výběh,“ komentovala ředitelka.

Celkové náklady ve výši pěti a půl milionu korun zoo pokryla ze svých prostředků. Kvůli protiepidemickým omezením byla přitom dlouho uzavřená, oporou však pro ni jsou její věrní návštěvníci. Příspěvky posílali na její účet již v době, kdy se za její brány nedostali.

Po otevření provozovatelé registrují enormní zájem v klíčové letní sezoně. „Chodily k nám také školní výlety. Podpory si vážíme a stále se díváme dopředu,“ dodala ředitelka vyškovské zoo Dagmar Nepeřená.

Zoopark je ve Vyškově klíčovou turistickou atrakcí také díky spojení s jediným dinoparkem na jižní Moravě. „Tou duší ale pro mě vždy byla právě zoo. Její další rozvoj podporujeme,“ dodal místostarosta Kachlík.

Dingové jsou typičtí širokou hlavou, vztyčenými ušními boltci, dlouhým hustě osrstěným ocasem a červenavě hnědou barvou srsti. Jejich výběh má tři pevné stěny ze ztraceného bednění, které jsou upravené probarveným tvarovaných betonem. Zadní vyšší stěna výběhu zároveň tvoří odstínění okolních domů. Také zázemí vzniklo z litého betonu, kromě dvou oddělených pelechů vyrostlo i skladovací zázemí pro ošetřovatele.