Psycholog a psychoanalytik Ivan Douda se aktuálně zapojil do jihomoravského projektu Nessuno.

/FOTO/ Už pětačtyřicet let let se zabývá léčbou drogových závislostí. Psycholog a psychoanalytik Ivan Douda se aktuálně zapojil do jihomoravského projektu Nessuno, který upozorňuje právě na problém závislostí.

„Chápu mladé lidí, že si chtějí užít a zaexperimentovat. My odborníci však víme, jak riskantní to je a chceme jim to předat. Věřím, že Nessuno může pomoci se zpřístupněním informací,“ říká odborník.

Rukama mu prošlo už několik generací mladých, kteří byli závislí na drogách. „Máme dlouhou řadu chorobopisů v kartotéce, kde je na některých křížek. Každé zacházení s drogami je dlouhodobě riskantní, ale následky může mít i krátkodobé užívání,“ upozorňuje Douda.

Také vztahy mezi přáteli a uvnitř rodin může droga zničit. „Mění osobnosti. Lidé se stávají citlivějšími, vztahovačnějšími a podezřívavějšími. Nedokáží ovládat své emoce. Party kamarádů se rozpadají, přicházejí konflikty v rodinách,“ vyjmenovává zkušený psycholog.

Zdůrazňuje, že rodina musí být na jednu stranu trpělivá a empatická, zároveň však razantní a radikální. „Hlavně je potřeba, aby nevěřila tomu, že je droga jen přechodná věc a dítě se z toho nějak dostane,“ doporučuje psycholog s tím, že důležitá je včasná žádost o konzultaci a léčbu.

Nejjednodušší definice drogy je přitom chemická látka, co ovlivňuje psychiku. „Zahrnuje to nejen kriminalizované drogy, ale i takové kategorie jako některé prášky a léky, kterým se říká psychofarmaka. To je dnes také velký problém,“ prozrazuje odborník.

Sám říká, že ďábel, za kterého máme drogu, je v člověku. „Ovlivňuje psychiku, ale člověk se rozhodne, jak drogu využije. Například heroin začínal jako prášek proti kašli,“ připomíná Douda.

Všímá si i časté diskuze okolo užívání marihuany. „Máme pocit, že to je jen lehká měkká droga, ale každá má rizika. Záleží na využití. Když budu řídit a dám si pár jointů, můžu věci vnímat jinak. Je to lehký halucinogen,“ upozorňuje.

Ohrožení jsou zvláště outsideři

Drogovými závislosti jsou dle jeho zkušeností ohrožení zvláště outsideři. Droga může takovému člověku poskytnout příjemné pocity, kterých jiným způsobem nedosáhne.

V případně nelegálních drog však uživatel zpravidla ani nemá jistotu, co mu dealer nabízí. „Třeba v případě pervitinu nevíme, jak je silný. I kokain mohou dealeři naředit. Například bílý heroin je extrémně silný a lidé se kvůli němu smrtelně předávkovali,“ popisuje Douda.

Zmiňuje módu povzbuzujících látek, se kterými experimentují i bohatí úspěšní lidé. Právě stimulanty jsou však riskantní kvůli proměně osobnosti uživatele a riziku podezřívavosti a paranoi vůči svému okolí včetně nebližších. „To, co vypadala jako vylepšení života, vede k ohrožení,“ varuje odborník.

Zároveň říká, že rychlá je závislost zvláště u opiátů. „U prášků na uklidnění a spaní je pomalejší. Můžu se ale dostat k tomu, že bez nich třeba později už neusnu,“ vysvětluje psycholog.

Navíc přicházejí nové módní drogy jako například fentanyl. Také toto byl původně užitečný lék.

Ivan Douda k tématu připomíná citát Sigmunda Freuda, že člověk má ke štěstí milovat a pracovat. „To má více smyslů - pracovat na sobě, vzdělávat se, hýbat se nebo sportovat. Pocity upokojení mohu dostat přirozeným způsobem, pro běžného člověka je tak každá aktivita prevencí,“ dodává.