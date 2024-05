/FOTO, VIDEO/ Pamětnice, která se celý život s nadšením vzdělává a vždy ve své práci pomáhala nemocným lidem. Tak popisuje Annu Hrozovou tým žáků ze Základní školy Pustiměř. Představil její pestrý život a zapojil se tak do projektu Příběhy našich sousedů.

Animovaná reportáž o Anně Hrozové. | Video: Vzdělávání Paměti národa

„V jednu chvíli jsme bydleli v jedné místnosti. Táta vždycky dopoledne četl pohádky, máma vařila. To bylo úplně perfektní. To už jsme byli velcí s bráchou a my jsme to poslouchali pořád. Ještě jsem chodila do deváté třídy a táta ještě četl. A potom, když neviděl, jsem mu četla já, chvilku před smrtí,” vzpomíná Hrozová v animované reportáži.

Její příběh zpracovaný autorským týmem najdou zájemci na webu pribehynasichsousedu.cz. Narodila se jednadvacátého července 1959 ve Vyškově manželům Marii a Josefovi Komárkovým. Šestnáct let byla na Okresním ústavu národního zdraví, kde navštěvovala mimo jiné i kurzy zaměřené na péči o staré a dlouhodobě nemocné lidi.

Od roku 1978 do roku 1995 ve Vyškově pracovala jako zdravotní sestra. V Pustiměři ji lidé poslední roky poznali hlavně jako tamní knihovnici.

Zdroj: Vzdělávání Paměti národa

Tým pustiměřských žáků utvořili Hana Buriánková, Marie Kremličková, Barbora Pospíšilová, Jitka Radomilová a Maxim Tröstr. O pedagogické vedení se postarala Lenka Tomanová.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se na několik měsíců stávají dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Nakonec vystoupí před publikem a výsledky své práce představí.