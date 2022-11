Nejvyšší povolenou rychlost tady podle jejích zkušeností mnohá vozidla nerespektují. „Když vám tu jezdí i nákladní vozy rychlostí nad padesát kilometrů v hodině a mnohdy až k sedmdesáti nebo osmdesáti, tak to příjemné rozhodně není. Souvisí s tím hluk a dále nebezpečí. Děti tady chodí do školy, zatímco já jezdím na kole do práce. Dvakrát nám někdo boural auto při odbočování k domu pod nemocnici,“ doplnila obyvatelka.