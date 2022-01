Zmínila také problémy u prodejny Penny, kde někdo rozbil okna. „Jako řešení bych doporučila domluvu s jejich rodiči, popřípadě nějaký postih,“ uvažovala rozzlobená žena.

Podobné případy v blízkosti supermarketu potvrdilo redaktorovi Deníku Rovnost více lidí. Následky mladých výtržníků jsou podle nich rozsáhlejší. „U Biovety je nonstop rozbitá zastávka, a co teď začali dělat právě u Penny, ani nekomentuji,“ reagovala třeba Kateřina Ungerová. Podle ní jde o děti do patnácti let.

Situaci se snaží řešit ivanovická radnice. Její zástupci už dříve na drzost a bezohlednost vandalů upozorňovali také v souvislosti s městskou zelení. „Opovrhují vším kolem sebe a ničí jen pro zábavu a ze škodolibosti,“ prohlásil starosta Vlastislav Drobílek.

Podobné problémy řešili v uplynulých měsících také ve Slavkově u Brna. Po řádění taktéž převážně mladistvých skupinek tady zůstávaly například polámané stromky, poničené lavičky nebo poházené koše s odpadky.

„Městská policie po několika preventivních akcích i cílených měření alkoholu mladistvých u nás ale nyní konstatuje, že vandalismus partiček ubyl. Vysvětlujeme si to také návratem dětí do škol. I nadále však v této oblasti posilujeme prevenci,“ potvrdila mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Strážníci spolupracují s úředníky pro sociální ochranu dětí. Na dění v ulicích dohlíží také více kamer. Nedávno přibyly v Malinovského ulici.

„Další jsou pak na autobusovém nádraží s dosahem na navazující asfaltovou plochu. Zmodernizovali jsme i kamery u vlakového nádraží,“ dodala mluvčí Slámová.