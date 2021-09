Čokoládový festival putuje po několika městech a ve Slavkově ho navštívily stovky lidí. Čokolády, čokoládové tabulky, pralinky, lanýže, ale i likéry, výrobky z levandule či různé oříšky mohou lidé ocenit na nádvoří slavkovského zámku, v průchodu do vstupní haly nebo v budově koníren.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.