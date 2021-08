Na nákup, na výlety nebo se zbožím do zásilkovny. Podnikatelka Markéta Rozinková z Velkých Pavlovic na Břeclavsku využívá svoje elektrokolo denně. Lidé ji můžou potkat nezřídka i v dlouhé sukni a s kabelkou přes rameno. Svůj dopravní prostředek si nemůže vynachválit.

S nadšením proto kvitovala projekt radnice v rakouské metropoli Vídni. Právě zde totiž u firem stoupá obliba nákladních elektrokol. A vídeňská radnice, která jejich nákup dotuje, se rozhodla navýšit dotační prostředky o dalších dvě stě tisíc eur.

Částka, kterou tak mohly firmy celkem čerpat, se vyšplhala na jeden milion eur. „Zatím nabídku města využilo 214 vídeňských firem, dalších 148 na nákladní elektrokolo čeká,“ vyčíslila Markéta Spěváčková ze Zahraniční kanceláře města Vídně.

Firmami, které o dotaci projevily zájem, jsou podle jejích slov převážně malé a střední podniky. „Jejich zaměření je podle radnice různorodé. Jedná se tak o restaurace, obchody, ale i o podniky z umělecké branže a stavebnictví," vyjmenovala Spěváčková.

Nákup lehčích nákladních elektrokol s nosností od čtyřiceti do sto kilogramů dotuje vídeňská radnice dvěma tisíci eur. "Velká nákladní elektrokola s nosností nad sto kilogramů pak čtyřmi tisíci eur, přičemž je tato částka omezena hranicí třiceti procent z celkové částky. Podle vídeňské radnice je k dispozici ještě dvacet procent dotačních prostředků. Ty je možné využít do jejich vyčerpání, nejpozději však do konce roku," poznamenala pracovnice Zahraniční kanceláře města Vídně.

Velkopavlovická podnikatelka Rozinková na svém kole jezdí všude a neustále. „Kdyby mi někdo jako podnikateli přispěl na elektropohon, byla bych moc ráda. Jako člověku, který se chová ekologicky a v podobných projektech vidí budoucnost, se mi to moc líbí,“ vyzdvihla nápad v rakouské metropoli.

Na české straně, jen pár desítek kilometrů od Vídně, již ve vedení měst začínají smýšlet podobně. Kupříkladu ve Znojmě. „Náš rozpočet, bohužel, nedovoluje udělat takový dotační program jako ve Vídni. To je záležitostí možná kraje, ale spíše vlády. I my se ale snažíme podporovat snížení dopravy a ekologičnost. Městská policie má k dispozici elektroskútr, pracovníkům městské zeleně zase slouží již dvě elektroauta. Řešíme také vznik dobíjecích stanic v nově rekonstruovaných ulicích a na parkovištích. A to jak pro auta, tak i pro kola,“ vyjmenoval starosta města Jakub Malačka.

Ve městě nyní navíc přibude na padesát nových bezpečnostních stojanů na kola. „Aktuálně připravujeme výběrové řízení na nového dopravce městské autobusové dopravy. I zde samozřejmě pracujeme s ekologickým aspektem. Zvažujeme autobusy na plyn a elektropohon v nějakém poměrovém zastoupení,“ uvedl starosta.

Autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn se již delší dobu převážejí také cestující městské hromadné dopravy v Břeclavi. „Do konce září by pak zaměstnancům Technických služeb měly dorazit dvě multikáry na elektropohon,“ zmínil místostarosta Jakub Matuška. Nákup elektromobilů zatím tamní radnice neplánuje. Pozornost nyní soustředí spíše do budování bezpečných cyklostezek.

Elektrokola a elektromobil pro úředníky před pár lety pořídilo také vedení radnice v Mikulově. S dopravními prostředky na alternativní pohon by zástupci města rádi pokračovali i v budoucnu. „Nyní hledáme asi dvacetimístný autobus, kterým bychom řešili v budoucnu kyvadlovou dopravu z odstavného parkoviště v Jiráskově ulici na parkoviště v centru města. Kromě toho již kolega z městské společnosti Tedos jedná ohledně zbudování speciálního zastřešení s fotovoltaickými panely, kde by se tato auta dobíjela. To by se mělo nacházet také na parkovišti v Jiráskově ulici," naznačil starosta města Rostislav Koštial. Inspiraci našel ve slovinské Lublani, která se stala Evropským zeleným městem roku 2016.

Udržitelnou mobilitou se aktivně zabývají také v Hodoníně. „Město Hodonín je již několik let členem Partnerství měst pro udržitelnou mobilitu. Zabývat se tímto tématem tedy rozhodně chceme a určitým podkladem by mohl být i Plán udržitelné městské mobility, který nyní radnice zpracovává. Tento plán není pouze o budování bezpečné infrastruktury například pro pěší a cyklisty, ale například také o modernizaci městské hromadné dopravy. Jde o zastávky, vozový park a podobně. Co se týká konkrétních aktivit, jako je třeba možný nákup ekologičtějších vozů městské hromadné dopravy, jsme však na samém počátku a další vývoj je nejspíš otázkou několika let," přiblížila mluvčí radnice Petra Kotásková. Ve Vyškově a Boskovicích na Blanensku jsou zase nyní v kurzu elektrokoloběžky.