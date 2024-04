/FOTO/ Rakovina prostaty patří mezi nejčastější mužská nádorová onemocnění. Urologické oddělení spolu s Oddělením klinické biochemie vyškovské nemocnice proto získalo v uplynulých dnech certifikát o způsobilosti k provádění screeningových vyšetření. Cílem je včasný záchyt.

„Tímto vyšetřením rozšiřujeme spektrum poskytovaných služeb. Osobně mám za to, že už pozitivní anamnéza v rodině by zejména pro mladé muže měla být varováním, které je včas přiměje k návštěvě naší urologické ambulance. Ve středním věku pak má screeningové vyšetření, které má předejít v pozdějším období třeba i náročné a komplikované léčbě, zásadní význam,“ upozornil ředitel nemocnice Zdeněk Horák.

Cílová skupina jsou muži ve věku od padesáti do devětašedesáti let, bez anamnézy a podezření na karcinom prostaty. Do programu jsou zahrnuti i muži ze stejné věkové kategorie, kteří jsou dlouhodobě sledovaní pro jiné onkologické onemocnění s perspektivou dožití nejméně deset let.

„U mužů ve věku sedmdesát a víc let v dobrém zdravotním stavu, s očekávánou délkou života deset až patnáct let, lze postupovat dle stejného schématu,“ doplnila mluvčí vyškovské nemocnice Šárka Urbánková.

U těchto lidí provede urolog odběr krve a zašle vzorek do laboratoře. Podle výsledku je následně pacient zván na kontrolu za dva nebo čtyři roky, případně je vyžadováno urologické vyšetření.

„Dlouhodobě se věnujeme screeningu, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění mužské pohlavní soustavy. Každodenně vyšetřujeme muže na urologické ambulanci. Dále je zveme na prevenci při celosvětové akci Movember. Aktuálně jsme se stali součástí významného preventivního programu, který usiluje o to, abychom včas zachytili příznaky onkologického onemocnění prostaty, které jsou záludné tím, že o sobě nedávají dlouho vědět,“ vysvětlil primář Urologického pracoviště Theodor Kabilka.

Urologické oddělení je umístěno v prvním patře hlavního traktu nemocnice a disponuje až dvaceti lůžky a dvěma nadstandartními pokoji. Nově se zapojilo do Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty.