/ROZHOVOR/ O desítky koncertů, divadelních představení nebo společenských akcí přišli loni Vyškované. Všudypřítomná nejistota jim nedává v blízké době naději na zlepšení. Částečnou kompenzací jsou pro ně alespoň online koncerty a debaty na facebooku Městského kulturního střediska Vyškov. Jeho ředitel Luboš Kadlec zároveň vyhlíží modernizaci kina, ale i opravy Besedního domu, říká v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Ředitel Městského kulturního střediska Vyškov Luboš Kadlec. | Foto: Deník / Jakub Dostál

Jak je vlastně nyní obtížné plánování akcí a společenských událostí? Nikdo zatím s jistotou neslíbí, kdy a jak se protiepidemická omezení uvolní…

Koronavirová krize zasáhla nejen Městské kulturní středisko, ale i celou společnost. S plánováním to je pochopitelně obtížné. Tradici u nás má třeba cyklus Kruh přátel hudby. První koncert s účastí operní pěvkyně Dagmar Peckové byl v plánu v říjnu. Zahájen ale nebyl, takže hledáme volné termíny za situace, kdy je umělci už většinou mívají na letošní rok dopředu nasmlouvané. Hrne se to jako lavina a nikdo neví, kdy to skončí. Od prvopočátku jsme koncerty hlavně překládali, teď je rovnou rušíme. Únor je už ztracený a o březnu pochybuji, měli jsme ho přitom nabitý akcemi. Nicméně umělci s takovou možností počítají a to bez nějakých sankčních opatření ve smlouvách.