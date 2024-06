/FOTO/ Ve vyškovských kasárnách Dědice se v uplynulých dnech konal prestižní Regional Military Pentathlon Championship 2024, kde se ve vojenském pětiboji utkaly týmy z osmi zemí. Českou armádu reprezentovalo šest pětibojařů, kteří se postavili náročným disciplínám, jako je střelba z pušky, překážková dráha, plavání, hod granátem a přespolní běh.

Četař Martin Tomica ze 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích při překonávání kladinového schodiště. Nejvyšší kladina je ve výšce 230 cm. | Foto: Vladimír Bezděk

„Šest vojenských pětibojařek a jednačtyřicet pětibojařů z celkem osmi států poměřilo své síly a dovednosti v jednom z nejkomplexnějších vojenských sportů,“ přiblížila majorka Tereza Kabourková.

Českou armádu v mužském mezinárodním poli zastupovalo družstvo ve složení četař Martin Tomica a desátník David Janík ze 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích, poručík Zdeněk Didek z 53. pluku průzkumu a elektronického boje, desátník Martin Filip a rotný Jakub Zimmer z Univerzity Obrany v Brně a lídr českého týmu, nadrotmistr Vojtěch Neumann z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích. „Kromě českého zastoupení se představili také vojáci z Lotyšska, Rakouska, Německa, Srbska, Bahrainu, Dánska a Ukrajiny,“ vyjmenovala Kabourková.

Vysvětlila, že vojáci soutěžili jako jednotlivci a jejich výsledky se zároveň načítaly do celkového hodnocení družstva. „V každé disciplíně se započítávají výsledky ale pouze čtyř nejlepších z týmu. V jednotlivcích byli nakonec z českých řad nejúspěšnější nadrotmistr Vojtěch Neumann a četař Martin Tomica, kteří obsadili šestnácté a sedmnácté místo. V soutěži týmů český armádní tým obsadil páté místo,“ shrnula majorka.

Mezi ženami se na start postavila pouze jediná česká zástupkyně. „Byl to můj úplně první závod ve vojenském pětiboji a nová zkušenost,“ komentovala nadporučice Markéta Honová, která je veterinární lékařkou.

Pro nadporučici Markétu Honovou to byl první závod. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Vladimír Bezděk

Ta je přitom nyní příslušnicí aktivní zálohy v Těchoníně a již v červenci se přidá do řad profesionálních vojáků u vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně.

Závodili na překážkové dráze NATO

Úvodní disciplínou byla střelba z malorážek. „Je rozdělena na dvě části. V té první se hodnotila přesnost zásahu deseti ran, které se musely vystřelit v desetiminutovém časovém limitu. Ve druhé části na to měli vojáci pouze minutu,“ popsala majorka Tereza Kabourková.

Závod na překážkové dráze NATO byl na programu ještě ten samý den. „Pět set metrů dlouhá dráha s dvaceti normovanými překážkami je velmi tvrdá zkouška fyzické zdatnosti závodníků. Překonáváním překážek, z nichž nejvyšší je pět metrů vysoká, závodníci zdolají více jak sedmatřicet výškových metrů. Ne nadarmo má například jedna třímetrová překážka mezi závodníky přezdívku Matterhorn,“ prozradila majorka.

Nadrotmistr Vojtěch Neumann zaběhl český rekord na domácí trati, která je mezi závodníky označována za jednu z těch pomalejších v celosvětovém měřítku. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Vladimír Bezděk

Nadrotmistr Vojtěch Neumann uspěl s časem 2:34,4 minut. Jeho osobní rekord je sice o více než dvě vteřiny rychlejší, ale na domácí trati, která patří v mezinárodním měřítku k těm pomalejším, si zapsal nejrychlejší čas z českých závodníků v historii. „Každá trať je jinak rychlá. Ovlivňuje to prostředí, povrch dráhy, dopadových ploch i samotných překážek,“ vysvětlil český vojenský pětibojař.

Druhý den absolvovali závodníci plavání s překážkami. Na padesáti metrové trati byly umístěné čtyři překážky, které prověřily především obratnost a mrštnost.

Vojáky přišli na plavání s překážkami podpořit i děti z místní mateřské a základní školy. Pro zvětšení rozklikněte. Zdroj: Vladimír Bezděk

Závěr druhého dne patřil hodu granátem. Nejdříve vojáci házeli šestnáct sportovních maket granátů na cíle rozmístěné v rozmezí od dvaceti do pětatřiceti metrů, u žen jsou vzdálenosti o pět metrů kratší. „Ve druhé části disciplíny mají závodníci tři pokusy při hodu do dálky s tím, že se do celkového hodnocení započítává nejdelší pokus,“ vysvětlila pravidla vedoucí českého týmu majorka Jana Vilímová.

Závěrečný den patřil přespolnímu běhu na osm kilometrů pro muže a čtyři kilometry pro ženy. „Absolutní vítězství v jednotlivcích i v družstvech patřilo Ukrajině následované Německem. Tyto týmy jsou dlouhodobě na pomyslné špičce v mezinárodním měřítku. V rámci přeboru rezortu Ministerstva obrany zvítězil nadrotmistr Vojtěch Neumann před četařem Martinem Tomicou a poručíkem Zdeňkem Didkem,“ dodala Kabourková.

Organizace tohoto závodu ve Vyškově je už tradicí. „Mezinárodní přebory ve vojenském pětiboji takového rozsahu se zde konají již od roku 2010,“ doplnil jeden z trenérů kapitán Radoslav Kala.

Český tým doprovází také kapitán Pavel Král z Agentury vojenského zdravotnictví. Pomáhá i s regenerací po intenzivních trénincích a závodech, což zahrnuje například masáže, strečink nebo fyzioterapeutické a kompenzační cviky. „Efektivní regenerace nejen zkracuje dobu potřebnou k obnově sil, ale také minimalizuje riziko zranění, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch a zdraví nejen vojáků,“ vysvětlil Král.

Společná fotografie českého armádního týmu. Pro zvětšení rozklikněte. Zdroj: Vladimír Bezděk

České vojáky ještě v letošní sezóně čekají dva závody v Rakousku a jeden v Dánsku. „V současné době máme v českém týmu i nové mladé závodníky. Ti sbírají zkušenosti v mezinárodní konkurenci a od svých zkušenějších kolegů,“ dodal vedoucí delegace Armády České republiky v Mezinárodní radě vojenského sportu plukovník Lubomír Přívětivý.