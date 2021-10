Podobnou podporu poskytlo město i v případě připravované rekonstrukce trávníku na místním fotbalovém hřišti. „Co se týče dotace, tak jsme v pořadí a zatím nevím, jak to dopadne. Zkoušíme ještě nový program abychom to pojistili. Tak uvidíme,“ komentoval situaci za Městský fotbalový klub Vyškov Martin Neubauer.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.