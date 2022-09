Jednou z návštěvnic je i Vyškovanka Martina Wagnerová. Napadají ji zlepšení, která by uvítala. „Naposledy jsem byla na benefičním koncertě pro Ukrajinu a pak na přednášce Radka Jaroše. Určitě by bylo vhodné vyměnit sedadla, současná jsou alespoň pro mě dost nepohodlná,“ uvažovala Wagnerová.

Zatímco vize přístavby je odsunutá, v popředí je právě rekonstrukce "starého" Besedního domu. „Úplně si ale neumím představit, jakou rekonstrukcí by musel projít, aby nahradil chybějící kulturní dům. Pak už by to nebyl "besedňák". Má svoje kouzlo,“ dodala Wagnerová.

Nejdůležitější akce jako koncerty, divadelní vystoupení nebo plesy, jsou soustředěné ve velkém sále. „Největší problém tam je podlaha, která potřebuje zpevnění. Na dlouhou dobu to totiž bude sál právě na plesy a podobné akce. Jeviště je po rekonstrukci, zavádíme modernější LED světla. Součástí budoucích oprav bude i audiotechnika. Celkovému komfortu napomůže také pořízení vzduchotechniky,“ popsal ředitel Městského kulturního střediska Luboš Kadlec.

Účastníci větších akcí v uplynulých obdobích ve Vyškově přišli o některé využitelné prostory, důležitost střediska kultury na ulici Jana Šoupala proto ještě narostla. „Besední dům je v neutěšeném stavu a jelikož Vyškov dnes nemá sál, když je Sokolský dům už pouze kinem, je potřeba jej zrekonstruovat,“ komentoval opoziční zastupitel Karel Goldemund.

Úpravy v hlavním sále návštěvníkům nabídnou modernější ozvučení a osvětlení. Řešení tady potřebuje nevzhledná skleněná přepážka, otázkou je také budoucnost sedaček. „Sál je navíc multifunkční, takže v něm dochází často k obměnám a manipulaci. Jiné uspořádání, než pro koncert, je potřeba například pro taneční a různé promo akce,“ informoval ředitel střediska.

Klubovna pro herce

Návštěvníci najdou po rekonstrukci na balkoně modernější sezení. „Když se potom posuneme do foyer, po opravách tam počítáme se změnou jeho celkového rázu, zatímco tam nadále zůstane šatna a toalety,“ pokračoval Kadlec.

Také podle provozovatelů proto budova z konce devatenáctého století po letech už generální opravu skutečně vyžaduje. Jejich pozornost přitom nepoutají pouze reprezentativní prostory, ale i místa, kam se běžný návštěvník kulturní akce nedostane. „Ve špatném stavu jsou především sklepní prostory, které se dají využít pro klubovou činnost. V minulosti tam měli klubovnu třeba herci. Chceme se k tomu vrátit,“ uvažoval Kadlec.

Plány zahrnují změny i v pracovních prostorech zaměstnanců. „Nová úprava více oddělí kanceláře zaměstnanců kulturního střediska od veřejného prostoru. V současnosti se s ním totiž prolínají. Bez výraznějších problémů je podle ujištění statiků prostor půdy. „V plánu tam je ale i tak oprava střechy a krovů. U rozvodu elektřiny je potřeba generální revize. Týká se to i rozvodů odpadů a vody,“ přiblížil ředitel.

Besední dům procházel průběžnými opravami také v minulosti. Největší investicí byla především výměna oken, které tak nyní podle provozovatelů zcela vyhovují. V minulosti mířili lidé na akce také do bývalého Posádkového domu armády, poté dlouhodobě chátral a nakonec v něm soukromý investor zřídí domov důchodců. „Besední dům má bohužel příliš malou kapacitu a pro dvacetitisícové město prostě nestačí,“ uvažoval Vyškovan Vítězslav Štreit.

Právě proto schválil vyškovští zastupitelé už před třemi lety řešení potřeby nového kulturáku, když podpořili jeho přístavbu právě ke stávajícímu Besednímu domu. Teprve na ni měla navázat rekonstrukce, krize a zdražování však přinutily radnici k přehodnocení ambiciózních plánů.